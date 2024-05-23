ورود پیکر شهید «بهروز قدیمی» به ابهر

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر مطهر شهید قدیمی از چهارراه امام حسین (ع) شهر ابهر به سمت مصلای نماز جمعه این شهر با ورود پیکر شهید آغاز شد.

قرار است پیکر مطهر شهید قدیمی بعد از تشییع در شهر ابهر برای برگزاری آئین تدفین به زادگاهش روستای درسجین منتقل شود.

سرگرد شهید بهروز قدیمی با تخصص الکترومکانیک، ۱۰ آذر ماه سال ۱۳۵۸ در شهرستان ابهر استان زنجان چشم به جهان گشود و ۲۵ شهریور سال ۱۳۷۴ وارد نیروی هوایی ارتش شد.



‌وی در پایگاه‌های شکاری همدان، چابهار، مهرآباد و آشیانه جمهوری اسلامی ایران خدمت کرده بود.

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شهید «بهروز قدیمی»، سرگرد نیروی هوایی ارتش بود که به عنوان سرگرد فنی بالگرد، در پرواز حامل رئیس‌جمهور حضور داشت.



‌سرگرد بهروز قدیمی دارای تجربه ۷۲۰ ساعت پرواز بود.