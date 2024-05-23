به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله صدقی بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم سوگواری و بزرگداشت شهدای خدمت در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر با تسلیت شهادت رئیس جمهور و دیگر همراهان در حادثه سقوط بالگرد تصریح کرد: خدمات ارزنده شهید آیت‌الله رئیسی آنچنان در جامعه اثرگذار بود که همگان در شهادت آن داغدار شدند.

فرمانده پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر با تأکید بر تداوم راه و مسیر جهادی و انقلابی شهید آیت‌الله رئیسی گفت: انقلاب اسلامی در ۴۶ سال گذشته حوادث و وقایع گوناگونی به خود دیده که با هدایت‌های امام راحل و مقام معظم رهبری با اقتدار از آنها عبور کرده است.

وی در پایان ضمن گرامیداشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر این پیروزی مهم در جنگ تحمیلی ۸ ساله را نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: اقتدار ایران اسلامی روز به روز افزون می‌شود.