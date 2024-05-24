شهید امیرعبداللهیان هم مرد میدان بود، هم مرد سیاست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر سابق امور خارجه کشورمان با حضور در مراسم ترحیم شهید امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران، گفت: شهید بزرگوار ما امیر عبداللهیان نام نیکی از خود به جای گذاشت و ایشان هم شجاعت علوی و هم روحیه حسینی داشت و دیدیم در ماجرای غزه چگونه عمل کرد، ضمن آنکه او روحیه حسینی داشت.

وی افزود: حکمی که برای او به عنوان خادم امام رضا صادر شده بود، سراسر رضوی و اخلاقی بود. بدون شک او هم دارای اخلاق و هم کاردانی بود و درک درستی از مسائل سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی داشت.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: او صادقانه خدمت کرد. هم مرد میدان بود و هم مرد سیاست. وی مورد وثوق مقام معظم رهبری بود و در این دو سال و اندی که سکان هدایت وزارت خارجه را بر عهده داشت، درخشید.