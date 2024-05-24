شیوه خدمت شهید رییسی باید الگو و درس عبرتی برای مسوولان کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا خسروی در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان داراب گفت: شهید رئیسی خادمی امام رضا (ع) را در خدمت به مردم معنا و تفسیر کرد و کسی بود که صادقانه برای رضای خدا پای کار مردم ایستاد و به مردم خدمت کرد.

امام جمعه داراب با تاکید بر اینکه رئیس جمهور فقید اهل حاشیه سازی نبود، یادآور شد: شهید رئیسی با تدبیر و عقلانیت هم سخن می‌گفت و هم کار می‌کرد و کمترین حاشیه و اختلافی را برای کشور درست نکرد زیرا قدرت و ریاست شهید رئیسی ذیل پرچم اسلام و انقلاب و ولایت فقیه مشاهده و تفسیر شد.

وی ابراز کرد: رئیس جمهور فقیدمان دارای انگیزه الهی قوی بود و به واسطه همین طهارت نفس، خداوند به کارش برکت و به ایام خدمتش رحمت و به مردنش شهادت عنایت نمود.

خطیب جمعه داراب گفت: این رئیس‌جمهور شهید تمام عزت و افتخار خود را از مردم و انقلاب و رهبری می‌دید نه از خود.

خسروی در پایان متذکر شد: شیوه مدیریت و خدمت آیت الله رئیسی باید برای مسئولان کشور الگو و عبرتی باشد تا هرکس در این انقلاب خدمت کرد بداند که مورد چنین تجلیل و تکریمی از سوی خدا و خلق خدا قرار می‌گیرد.