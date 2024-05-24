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۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۴۱

اسماعیلی در جمع خبرنگاران:

شهید امیرعبداللهیان در مقابل مخالفان جبهه مقاومت جدیت داشت

شهید امیرعبداللهیان در مقابل مخالفان جبهه مقاومت جدیت داشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شهید امیرعبداللهیان شخصیتی بسیار با تجربه و در عین حال متواضع بود. ضمن آنکه در مقابل دشمن و مخالفان جبهه مقاومت جدیت و صراحت کامل داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن حضور در مراسم ترحیم شهید امیرعبداللهیان در تهران در حضور خبرنگاران، گفت: متأسفانه ما شخصیت و وزیری متعهد، با کفایت و کاملاً آشنا به وظایف وزارت خارجه و مأموریت‌های محوله را از دست دادیم.

وی افزود: آقای امیرعبداللهیان در عین حالی که شخصیتی بسیار با تجربه بود، بسیار هم متواضع بود. ضمن آنکه در مقابل دشمن و مخالفان جبهه مقاومت جدیت و صراحت کامل داشت و رفتن او داغ سنگینی را بر دل ما قرار داده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: از خداوند متعال علو درجات این شهید بزرگوار را خواستارم. او این افتخار را پیدا کرد که در معیت حضرت آیت الله شهید رئیسی به ملکوت اعلا بپیوندد، ضمن آنکه به روح پاکش درود می‌فرستم، از خداوند متعال برای خانواده ایشان صبر مسئلت می‌کنم و برای خودمان هم توفیق ادامه راه این شهیدان را دارم.

کد مطلب 6117653
رامین عبداله شاهی

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