گل و گیاه مازندران جای دیگر پول می شود/ نبود نمایشگاه دائمی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تنوعی از تولیدات گل‌ها وگیاهان آپارتمانی که با بالاترین کیفیت در مازندران تولید می‌شود سبب شده تا این استان همواره در رتبه‌های برتر دراین زمینه قرار بگیرد.

آمارهای جهاد کشاورزی این استان نشان می‌دهد، سالانه ۴۳۰ میلیون گیاهان آپارتمانی، ۲۱ میلیون گلدان، ۲۶۶ میلیون گل شاخه بریده، ۸۵ میلیون اصله درخت و درختچه زینتی، ۵۳ میلیون بوته گل‌های فصلی و نشایی و پنج میلیون پیاز و پیازچه توسط بهره برداران تولید می‌شود.

مازندران با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی، نیروی کار متخصص بالقوه و خاک حاصلخیز یکی از استان‌های مستعد جهت توسعه صنعت کشاورزی به شمار می‌رود. مناسب نبودن سیستم ناوگان ترابری و حمل و نقل گل و گیاه برای صادرات، عدم منفعت سیستم بانکی برای تولید، بروکراسی اداری از جمله مشکلات صنعت و گیاه در مازندران است که نیاز است تا هرچه زودتر رفع شود.

صادرات گل و گیاه از دیگر استان‌ها

لاریجانی رئیس اتحادیه گل و گیاه مازندران با اشاره به مشکلات فراروی حوزه تولید گل وگیاه با بیان اینکه در داخل استان برای صادرات گل و گیاه با مشکل روبرو هستیم، گفت: برای صادرات برخی اقلام گل وگیاه تولیدی در فضای باز مجبوریم که محصولات را به چابکسر منتقل کنیم.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در صادرات محصولات گل و گیاه با مشکل روبرو هستیم، صادرات خاک همراه با گل را از جمله مسائل بیان کرد.

لاریجانی با عنوان اینکه نمی‌توان درختچه‌های ۳۰ تا ۴۰ ساله را بدون خاک صادر کرد، افزود: برای صادرات محصولات نیازمند حمایت مسؤولان امر هستیم تا موانع رفع شویم.

لاریجانی نبود نمایشگاه دائمی گل وگیاه را از جمله مشکلات فراروی تولیدکنندگان برشمرد و گفت: در غرب مازندران زمین هفت هکتاری برای ایجاد نمایشگاه شناسایی شد و نیازمند حمایت مسؤولان برای واگذاری به اتحادیه هستیم.

مازندران نمایشگاه دائمی گل و گیاه ندارد

رئیس اتحادیه گل وگیاه مازندران با اظهار اینکه غرب مازندران ۶۰۰ عضو اتحادیه دارد، گفت: برای ایجاد نمایشگاه گل وگیاه نیازمند سرمایه درگردش و حمایت مسؤولان امر هستیم.

ممنوعیت صادرات گل وگیاه با خاک

صادرات گل وگیاهان تولیدی فضای باز و درختچه‌ای از مازندران به کشورهای مختلف دغدغه دیروز و امروز فعالان این صنعت نیست بلکه سال‌های سال این مشکل ریشه دارد.

گلین مقدم صادرکننده گل وگیاه در غرب مازندران با اشاره به اینکه برخی از کشورها برای صادرات گل و گیاه همراه با خاک ممنوعیت ایجاد کردند، افزود: کشور آذربایجان رسماً اعلام کرد که اجازه صادرات گل گیاه با خاک را نمی‌دهد و روسیه نیز آن را ممنوع اعلام کرد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه ما از ازبکستان برای صادرات گل وگیاه استعلام کردیم و منتظر جواب هستیم، گفت: اگر تجار هر راهی را برای صادرات محصولات پیدا کنند، ما نیز حمایت خواهیم کرد.

طبق آمار منابع رسمی ۸۰ درصد محصولات گل و گیاه مازندران در غرب این استان تولید می‌شود که راهبرد افزایش ساخت پایانه گل و گیاه را در این منطقه از جمله خواسته فعالان این حوزه اقتصادی از مسؤولان است تا این مهم را تحقق بخشند.

ایران برابر آمار موجود هفدهمین کشور تولیدکننده گل و گیاه در دنیا است اما در بخش صادرات این محصول صد و هفتمین کشور است و این نشان می‌دهد در این حوزه باید راهبردهای ویژه ای اتخاذ کنیم تا به موفقیت‌های بیشتر در بخش صادرات دست یابیم.

محمد تبریزی تولیدکننده گل وگیاه در مازندران نیز با بیان اینکه باید برای صادرات گل و گیاه از داخل استان برنامه‌ریزی شود، افزود: طی چهارسال گذشته برای ایجاد فضای باز گلخانه‌ای در استان مشکلات زیادی وجود داشت و تمدید پروانه‌ها با مشکل روبرو بوده است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه مازندران استان مهم در تولید گل و گیاه به شمار می‌رود، گفت: با توجه به وجود تعاونی‌ها و اتحادیه‌های گل و گیاه لازم است تا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گل و گیاه توسط اتحادیه تشکیل تا موانع فراروی رفع شود.

با توجه به وجود تعاونی‌ها و اتحادیه‌های گل و گیاه لازم است ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گل و گیاه توسط اتحادیه تشکیل تا موانع فراروی رفع شود

استاندار مازندران نیز با بیان که باید برخی از موانع صادرات برداشته شود، گفت: باید موانع چالش‌های فراروی گفته شود زیر این بخش ارزآوری بالایی وجود دارد.

یوسف نوری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه سهم استان را در جی پی تی گل و گیاه کم است، گفت: محصولات در استان مازندران تولید می‌شود اما عرضه و فروش آن در بازار تهران صورت می‌گیرد و سبب می‌شود تا در چرخه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سهم کمی داشته باشد.

وی با اظهار اینکه صادرات گل و گیاه از استان باید تقویت شود، گفت: شاخصه‌های اقتصاد کلان با فروش‌های پایین تکان نمی‌خورد در حالی که از عرصه و منابع ما در تولیدات استفاده می‌شود و باید ارزی آوری تولیدات را در استان ارتقا داد.

به گزارش مهر، بزرگترین‌نمایشگاه گل و گیاه زینتی شمال کشور با حضور تولید کنندگان قدرتمند ملی و استانی، نمایش کارهای حجمی گل و گیاه، تنوع بالای گل وگیاه و حضور شرکت‌های دانش بنیان در ساری در حال برگزاری است و استان مازندران در ۳ بخش گیاهان آپارتمانی، شاخه بریده و گیاهان فضای باز رتبه اول کشور را داراست و این نمایشگاه هم در راستای نمایش این توانمندی‌ها برگزار شد.

این نمایشگاه در ۸۰ غرفه و با هدف شناساندن توانمندی‌های تولیدکنندگان گل و گیاه برگزار شد و با توجه اینکه مازندران به عنوان بزرگترین تولید کننده گل و گیاهان زینتی کشور است، یک هزار و ۱۴۵ هکتار گلخانه و بیش از ۶ هزار نفر بهره بردار مازندرانی در سطح یک هزار و ۱۴۵ هکتار باغ و گلخانه مشغول فعالیت هستند.

از مجموع فضای گلخانه‌ای مازندران ۷۰۰ هکتار در فضای باز و مابقی در فضای بسته و زیرپوشش پوشش پلاستیک و شیشه است.