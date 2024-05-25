  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۳۵

حمایت علنی ناتو از حمله اوکراین با تسلیحات غربی به خاک روسیه!

حمایت علنی ناتو از حمله اوکراین با تسلیحات غربی به خاک روسیه!

دبیرکل ناتو در اظهار نظری آشکارا اعلام کرد که کشورهای تامین‌کننده سلاح برای اوکراین باید به این کشور اجازه استفاده از تسلیحات را علیه اهداف در خاک روسیه بدهند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در اظهار نظری علنی از کشورهای حامی اوکراین خواست تا به این کشور اجازه دهند تا از تسلیحات اعطایی آنها برای حمله به مواضع و اهداف در خاک روسیه، استفاده کند.

استولتنبرگ در گفت‌وگو با اکونومیست گفت: وقت آن فرا رسیده است که متحدان (اوکراین)، درباره رفع برخی محدودیت‌هایی که برای استفاده از تسلیحات اعطایی به اوکراین در نظر گرفته‌اند، فکر کنند.

وی افزود: به ویژه حالا که جنگ‌های زیادی در خارکف، در نزدیکی مرز روسیه جریان دارد و منع کردن کی‌یف از استفاده احتمالی از این تسلیحات علیه اهداف نظامی مشروع در خاک روسیه، کار را برای اوکراینی‌ها به منظور دفاع از خود دشوار خواهد کرد.

با این حال، استولتنبرگ، استفاده اعضای ناتو از سامانه‌های پدافند هوایی برای سرنگون کردن موشک‌های روسی بر فراز اوکراین را رد کرد. وی همچنین ضمن مخالفت با ورود نیروی زمینی از این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا به اوکراین، تاکید کرد: ما هیچ قصدی برای اعزام نیروی زمینی از ناتو به اوکراین نداریم. ما یک طرف این جنگ نخواهیم بود.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه پیش‌تر گفته بود که تسلیحات غربی همین حالا هم علیه اهداف در خاک روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کد مطلب 6118000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها