به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در اظهار نظری علنی از کشورهای حامی اوکراین خواست تا به این کشور اجازه دهند تا از تسلیحات اعطایی آنها برای حمله به مواضع و اهداف در خاک روسیه، استفاده کند؛ اظهاراتی که واکنش ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه را به همراه داشت.

زاخارووا دراین‌باره گفت: بهتر است دعوت‌شدگان به «اجلاس صلح» سوئیس بدانند که استولتنبرگ از کشورهای ناتو خواسته است تا محدودیت‌های اعمالی درباره حمله رژیم کی‌یف به اهدافی در داخل خاک روسیه را رفع کنند!

سوئیس قرار است ۱۵ و ۱۶ ژوئن (۲۶ و ۲۷ خرداد) میزبان کنفرانس صلح اوکراین باشد. وزارت خارجه سوئیس پیش‌تر اعلام کرد که بِرن بیش از ۱۶۰ هیات دیپلماتیک را به این اجلاس دعوت کرده است که از جمله آنها می‌توان به جی ۷، جی ۲۰ و کشورهای عضو گروه بریکس اشاره کرد. با این حال، به گفته مقامات سوئیس، روسیه به این اجلاس دعوت نشده است!

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفته است که اگر کسی مشتاق حضور روسیه در این اجلاس نیست، مسکو نیز چنین درخواستی نخواهد کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه درباره این اجلاس گفت که «به جایی نخواهد نرسید» و مسکو ترجیح می‌دهد تا با رفتاری عادلانه کارها را پیش ببرد. مسکو همچنین بارها تاکید کرده است که همواره برای حل و فصل دیپلماتیک جنگ آمادگی دارد.