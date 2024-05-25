به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع رسانه‌ای وابسته به رژیم صهیونیستی به ازسرگیری گفتگوهای آتش‌بس در نوار غزه و مبادله اسرا میان این رژیم و مقاومت فلسطین از طریق میانجیگران طی هفته آینده خبر دادند.

بر اساس اعلام این رسانه‌ها این تصمیم در پایان نشست «ویلیام برنز» رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا)، «دیوید بارنیا» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر قطر در پاریس گرفته شده است.

مطابق اعلام رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی این گفتگوها بر اساس پیشنهادهای جدیدی که ارائه شده، انجام خواهد شد.

آکسیوس نیز به نقل از یک مقام صهیونیست اعلام کرد که رؤسای سیا و موساد و نخست‌وزیر قطر در نشست خود در پاریس، ساختاری را که مسیر ازسرگیری گفتگوهای آزادی اسرا را هموار کند، مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

این وبگاه خبری آمریکایی به نقل از یک مقام آمریکایی نیز بیان کرد که طی این نشست اگرچه امکان تداوم گفتگوها مورد بررسی قرار گرفته، اما زمانی برای برگزاری دور جدید مذاکرات زمانی تعیین نشده است.