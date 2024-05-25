بدون توقف جنگ، توافق مبادله اسرا امضا نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خانوادههای اسرای صهیونیست نزد مقاومت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیهای اذعان کردند: بدون توقف جنگ، هیچ توافق مبادله اسرایی وجود نخواهد داشت.
این شهرکنشینان صهیونیست در ادامه بیانیه خود اعلام کردند: نظریه نابودی حماس و آزادی اسرا به شکل همزمان، شکست خورده است.
خانوادههای اسرای صهیونیست نزد مقاومت فلسطین در نوار غزه بیان کردند که بیشتر شهرکنشینان از توقف جنگ در برابر آزادی اسرای صهیونیست حمایت میکنند.
خانواده «نمرود کوهن» یکی از اسرای صهیونیست نیز اعلام کردند که «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بتسئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در حالی که هیچ توجهی به بازگرداندن اسرای صهیونیست ندارند، روی بازگشت شهرکنشینان به اطراف نوار غزه تاکید میکنند.
خانواده این اسیر صهیونیست تاکید کردند که نتانیاهو نیز از توافق، تنها به دنبال بقای سیاسی خود در پست نخستوزیری رژیم صهیونیستی تا طولانیترین زمان ممکن است.
یکی دیگر از خانوادههای اسرای صهیونیست نیز اذعان کردند: در پایان، بدون بازگشتن اسرایمان مجبور به آتشبس خواهیم شد.
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