به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست سران قوا که بعد از ظهر امروز به میزبانی سرپرست ریاست جمهوری و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه، قائم مقام شورای نگهبان، وزیر کشور و معاون حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن مرور تصمیمات جلسه گذشته و نحوه اجرای آنها از جمله موعدهای تعیین شده برای ثبت نام نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بررسی صلاحیت ثبت‌نام کنندگان، تبلیغات انتخاباتی کاندیداها و برگزاری مراحل اول و احیاناً دوم انتخابات، گزارشی از هماهنگی‌های صورت گرفته میان شورای نگهبان و وزارت کشور ارائه شد.

در این جلسه بر اساس نظر شورای نگهبان مقرر شد برای تسهیل روند اجرای انتخابات و جلوگیری از ایجاد زحمت اضافه برای داوطلبان، افراد واجد شرایط ثبت‌نام (حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال سن، برخورداری از مدرک فوق لیسانس، حداقل ۴ سال سابقه مدیریت عالی مثل استانداری، وزارت، نمایندگی مجلس و امثال آن و نداشتن سوءپیشینه کیفری) ابتدا مدارک خود را بر روی سامانه‌ای که وزارت کشور طراحی کرده بارگذاری کنند، تا فقط افرادی که واجد شرایط می‌باشند، برای ثبت‌نام به شکل حضوری به وزارت کشور مراجعه کنند.

در جلسه امروز همچنین بر ضرورت فعال شدن استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران سراسر کشور برای ایجاد فضای انتخاباتی تاکید و مقرر شد وزارت کشور اقدامات لازم را در این زمینه برای حضور هر چه بیشتر مردم در انتخابات به عمل آورد.

ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی کشور و جلوگیری از ایجاد فضای تخریبی در رقابت‌های انتخاباتی از دیگر موضوعات جلسه بود و بر مشارکت همه افراد و مراجع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری در ایجاد فضای انتخاباتی به ویژه قبل از آغاز رسمی رقابت‌های انتخاباتی تاکید شد.

همچنین مقرر شد با هماهنگی شورای نگهبان و وزارت کشور تصمیمات لازم در خصوص اخذ الکترونیک آرا اتخاذ گردد.