بارش شدید بارش باران در قزوین خسارتی نداشت

محمدرضا علیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید باران در قزوین اظهار کرد: بعد از ظهر شنبه شاهد بارش شدید باران در استان و همچنین شهر قزوین بودیم.

وی افزود: با توجه به اعلام هشدار از سوی هواشناسی در روزهای گذشته هشدار لازم به مدیران داده شده بود و همه مدیران و دستگاه های مربوطه در آماده باش کامل بودند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین تاکید کرد: خوشبختانه علی رغم بارش شدید باران شاهد وقوع خسارت در قزوین نبودیم و شرایط در استان عادی است.

وی تاکید کرد: سال گذشته بیش از ۴۰ کیلومتر لایروبی رودخانه ها در استان انجام شده که همین امر نقش مهمی در عدم وقوع سیل در استان داشته است.

علیمی در پایان یادآور شد: امیدواریم در روزهای آینده نیز در صورت بارش شدید باران با همین میزان آمادگی حضور داشته باشیم.