به گزارش خبرگزاری مهر، سعیدرضا شاهمرادی گفت: برخی مراکز درمانی هزینه لازم برای خرید تجهیزات از شرکت را ندارند و از طرفی هم اعزام بیمار به بیرون بیمارستان جهت تهیه تجهیزات پزشکی ممنوع است، برای حل این موضوع جلسات متعددی برگزار کردیم و دو راه حل عنوان شد.

وی ادامه داد: بر این اساس یکی از آن پیشنهادات، استقرار مراکز عرضه تجهیزات تک نسخه‌ای در برخی مراکز درمانی برای عرضه محصول به بیمار و دیگری عرضه محصول از شرکت به بیمار و الزام درج کالا توسط بیمارستان در صورتحساب و تأیید آن توسط بیمارستان است.