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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۱۱

شاهمرادی خبر داد؛

راه حل پیشنهادی برای فروش تک نسخه‌ای تجهیزات پزشکی

راه حل پیشنهادی برای فروش تک نسخه‌ای تجهیزات پزشکی

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، راه حل پیشنهادی برای فروش تک نسخه ای تجهیزات پزشکی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیدرضا شاهمرادی گفت: برخی مراکز درمانی هزینه لازم برای خرید تجهیزات از شرکت را ندارند و از طرفی هم اعزام بیمار به بیرون بیمارستان جهت تهیه تجهیزات پزشکی ممنوع است، برای حل این موضوع جلسات متعددی برگزار کردیم و دو راه حل عنوان شد.

وی ادامه داد: بر این اساس یکی از آن پیشنهادات، استقرار مراکز عرضه تجهیزات تک نسخه‌ای در برخی مراکز درمانی برای عرضه محصول به بیمار و دیگری عرضه محصول از شرکت به بیمار و الزام درج کالا توسط بیمارستان در صورتحساب و تأیید آن توسط بیمارستان است.

کد مطلب 6118984
حبیب احسنی پور

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