مزیت نانوحباب در صنعت شیلات

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی مقالهای با عنوان Nanobubble applications in aquaculture industry for improving harvest yield, wastewater treatment, and disease control در نشریه Science of The Total Environment منتشر شده است که در آن به صورت مروری به بررسی کاربردهای نانوحباب در صنعت آب و بهبود کارایی در فرآیندهای تصفیه آب، کشاورزی و کنترل بیماری به ویژه در بخش شیلات پرداخته میشود.
تقاضای روزافزون برای محصولات آبزی در سبد غذایی مردم موجب شده تا رویکردهای جدید و پایدار در بخش شیلات و آبزیپروری بسیار مورد توجه باشد؛ به ویژه این که این روشها اثرات منفی کمتری روی محیط زیست داشته باشند و رد پای کربن نیز کاهش یابد. به کمینه رساندن مواد شیمیایی در صنایع وابسته به آب نیز دیگر دغدغههای فعالان این حوزه است.
فناوری نانوحباب یکی راههای جایگزین روشهای رایج است، این حبابهای نانومقیاس به دلیل ابعاد کوچکی که دارند ماندگاری بالایی در محیط آبی داشته و راندمان انتقال جرم را نیز افزایش میدهند.
در این مقاله مروری تلاش شده تا روی کاربرد نانوحباب در صنعت آبزیپروری تمرکز شود و مسائلی از قبیل هوادهی با نانوحباب به منظور بهبود عملکرد و افزایش محصولات آبزی مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین تصفیه فاضلابها و مقابله با میکروارگانیسمهای مضر با کمک نانوحباب از دیگر مواردی است که در این مقاله به آن پرداخته میشود. یکی از موضوعات جذاب این حوزه، استفاده از نانوحباب برای کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود سلامت جانداران آبزی است که نویسندگان این مقاله به آن پرداختهاند.
در این مقاله به مرور دستاوردهای ده سال گذشته محققان پرداخته میشود و تمرکز ویژهای روی نانوحبابهای هوا، اکسیژن، ازن و هیدروژن انجام شده است. نتایج این بررسیها نشان میدهد که استفاده از نانوحباب به طور قابل توجهی بهرهوری، نرخ رشد، برداشت کل محصول و نرخ بقا را در پرورش ماهی و میگو افزایش داده و امکان تخریب آلایندهها با نانوحباب هوا و ازن بوجود آمده است. همچنین کنترل موثر باکتریها و ویروسهای عفونی با نانوحباب انجام شده که این موضوع شانس بقای ماهیها را افزایش داده است.
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