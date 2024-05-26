به گزارش خبرنگار مهر، علی زواری یکشنبه در آئین معرفی سمیه یاوری به عنوان معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رئیس جمهور، اظهار داشت: وقتی مصیبتی در جامعه رخ می‌دهد قدر مهربانی، عاطفه و محبت را بیشتر می‌دانیم.

وی افزود: سلامتی و عافیت نعمت بزرگ و مجهولی است که با غالب شدن درد، قدر آن بیشتر دانسته می‌شود.

زواری با اشاره به اینکه باید قدر همدیگر را بدانیم، تصریح کرد: این امر درباره امنیت نیز صدق می‌کند.

مسئول حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان گفت: در یک سازمان و مجموعه باید امنیت توأم با آرامش و آسایش وجود داشته باشد و نیاز است تا انگیزه و به دنبال آن احترام بیاید.

زواری بیان کرد: در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان که زیرمجموعه‌ای از جامعه است باید امنیت، آرامش و آسایش روح و روان، ثبات و تعادل وجود داشته باشد تا کار انجام شود.

مسئول حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان ادامه داد: اگر حد و حدود خودمان را بدانیم و شرح وظایف مشخص باشد، با رعایت رفتار سازمانی، دانستن جایگاه و رعایت احترام، مجموعه سرپا خواهد ماند.

زواری افزود: از همه لحاظ باید با همراهی و همکاری رسالت خود را انجام دهیم و با امیدآفرینی و غنای محتوای فرهنگی برای بچه‌های این مرز و بوم حال خوب بسازیم.

وی در پایان تاکید کرد: هیچکس در هیچ جایگاهی نباید برای افراد تاریخ انقضا تعریف کند.