یک قصابی به علت کشتار غیرمجاز در آبادان پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فخری زاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت و گویی رسانه ای بیان کرد: پیرو نظارت های بهداشتی کارشناسان دامپزشکی در شهرستان آبادان از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی یک واحد قصابی به دلیل رعایت نشدن ضوابط بهداشتی دامپزشکی و عرضه گوشت حاصل از کشتار غیر مجاز دام با حکم قضایی پلمب شد.

وی با بیان اینکه هر گونه کشتار دام باید درکشتارگاه دام و مورد تائید دامپزشکی کشتار باشد، اظهار کرد: هر گونه کشتار خارج از این ضوابط کشتار غیر بهداشتی، غیر مجاز و تهدید ضد بهداشت عمومی تلقی شده و بازرسان اداره دامپزشکی با واحدهای متخلف طبق قوانین و از طریق مراجع قضایی برخورد می‌کنند.

فخری زاده گفت: تمامی واحد های عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان آبادان بر اساس دستورالعمل های بهداشتی ابلاغی توسط این اداره باید شرایط لازم را برای عرضه بهداشتی فرآورده های خام دامی رعایت کنند.