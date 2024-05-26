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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۱۱

بذرپاش در افتتاح مسکن نهضت ملی در یزد:

۲.۶ میلیون مسکن در کشور در حال ساخت است

۲.۶ میلیون مسکن در کشور در حال ساخت است

یزد- وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت تامین مسکن برای شهید جمهور و دولت گفت: اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ واحد مسکن در مراحل مختلف در حال ساخت و ۵۵۰ هزار واحد نیز تحویل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش، ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه ۱۶۶ واحدی نهضت ملی مسکن آزادشهر در یزد اظهار کرد: دولت شجاعانه این مسیر را انتخاب کرد چرا که نیاز ما سالانه حدود یک میلیون مسکن است که باید توسط مردم ساخته و توسط دولت تسهیل شود.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم کاهش آمار بیکاری با تولید مسکن بیان کرد: در سال ۹۹ رشد منفی ۱۳.۵ درصد را در مسکن کشور شاهد بودیم که با تلاش‌های صورت گرفته در سال گذشته مثبت ۸ را تجربه کردیم.

بذرپاش با تاکید بر اینکه این دستاوردها با حرف اتفاق نمی‌افتاد، تاکید کرد: با به میدان آمدن همه ظرفیت‌های دولت و کشور این اتفاق افتاد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از ثبت رکورد صدور پروانه در بافت‌های فرسوده در سال گذشته خبر داد و افزود: سال گذشته ۲۷۷ هزار پروانه در بافت‌های فرسوده صادر شد که دولت تسهیلات آن را پرداخت کرد.

وی همچنین از ساخت یک میلیون مسکن روستایی خبر داد و افزود: سیاست‌های دولت در ساخت مسکن چه حمایتی و چه غیرحمایتی افزایش تولید است و استان یزد در این حوزه از استان‌های پیشتازی به ویژه در ویلایی سازی محسوب می‌شود.

بذرپاش با بیان اینکه ۵۰ درصد از واحدهای نهضت ملی مسکن تک واحدی و ویلایی خواهد بود، ادامه داد: به باور همگان با اجرای این طرح به الگوی ایرانی اسلامی نزدیک تر است البته محدودیت‌های از جمله کمبود زمین مواجه هستیم.

کد مطلب 6119310

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