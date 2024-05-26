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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۲۸

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران عنوان کرد؛

ضرورت حضور فیزیوتراپیست در کنار تیم‌های ورزشی

ضرورت حضور فیزیوتراپیست در کنار تیم‌های ورزشی

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، بر اهمیت نقش فیزیوتراپیست در کنار تیم‌های ورزشی برای جلوگیری از آسیب‌های شدید بازیکنان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عبدالهی، به برگزاری سمینار تازه‌های فیزیوتراپی اشاره کرد و گفت: سمینار تازه‌های فیزیوتراپی ورزشی و الکتروتراپی دارای ۱۰ امتیاز بازآموزی برای مقاطع مختلف فیزیوتراپی و برخی تخصص‌های مرتبط مانند ارتوپدی، نورولوژی، طب فیزیکی، پزشکان عمومی و…، است که در روزهای ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ در محل دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی برگزار می‌شود.

وی، هدف از برگزاری این سمینار را، برجسته نمودن اهمیت حوزه الکتروتراپی و نقش آن در درمان بیماری‌های مختلف دانست و افزود: یک روز این سمینار به مبحث فیزیوتراپی ورزشی و روز دوم به میزگردهای تخصصی الکتروتراپی اختصاص دارد.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، محورهای مورد بحث در سمینار را در قالب ۸ پنل تخصصی عنوان کرد و گفت: مباحثی چون نقش تمرین و ورزش در درمان، آسیب‌های ورزشی شایع، اورژانس‌های ورزشی، مدالیتی های جدید فیزیوتراپی، کاربرد هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در درمان، توسط متخصصین مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص دومین مبحث سمینار که فیزیوتراپی ورزشی است، اظهار داشت: فیزیوتراپی نقش بسیار مهمی در روند درمان مناسب آسیب‌های ورزشی و جلوگیری از عود مجدد آن دارد.

عبدالهی ادامه داد: انجام فیزیوتراپی به موقع در این آسیب‌ها که توسط فیزیوتراپیست خبره در حوزه ورزش ارائه می‌شود می‌تواند در بهبود کامل و مؤثر آسیب‌های ورزشی نقشی حیاتی داشته باشد به طوری که از بروز عوارض ثانویه و تکرار آن جلوگیری شود.

وی در واکنش به ضرورت حضور فیزیوتراپیست در کنار تیم‌های ورزشی، گفت: همه تیم‌های ورزشی لازم است که فیزیوتراپیست در کنار خود داشته باشند تا ضمن نظارت بر وضعیت سلامت فیزیکی بازیکنان، مصدومین تیم را تحت نظر داشته و ضمن انجام فیزیوتراپی مناسب، تمرینات مناسب جهت مصدومین طراحی و بازگشت ایمن آنها به تیم را مدیریت کنند.

عبدالهی خاطرنشان کرد: تجربه نشان می‌دهد تیم‌هایی که فیزیوتراپیست ندارند با آمار مصدومیت بالایی روبرو هستند و هزینه زیادی را صرف عوارض ناشی از آن می‌کنند و حتی ممکن است به همین دلیل، عمر ورزشی برخی از بازیکنان این قبیل تیم‌ها کوتاه باشد.

وی افزود: ۴ پنل تخصصی در سمینار با موضوع فیزیوتراپی ورزشی برگزار شد و مباحثی چون نقش تمرین درمانی، بازگشت ایمن به ورزش، نسخه نویسی ورزشی و موضوع دوپینگ، در این سمینار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

کد مطلب 6119325
حبیب احسنی پور

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