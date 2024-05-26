به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عبدالهی، به برگزاری سمینار تازههای فیزیوتراپی اشاره کرد و گفت: سمینار تازههای فیزیوتراپی ورزشی و الکتروتراپی دارای ۱۰ امتیاز بازآموزی برای مقاطع مختلف فیزیوتراپی و برخی تخصصهای مرتبط مانند ارتوپدی، نورولوژی، طب فیزیکی، پزشکان عمومی و…، است که در روزهای ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ در محل دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی برگزار میشود.
وی، هدف از برگزاری این سمینار را، برجسته نمودن اهمیت حوزه الکتروتراپی و نقش آن در درمان بیماریهای مختلف دانست و افزود: یک روز این سمینار به مبحث فیزیوتراپی ورزشی و روز دوم به میزگردهای تخصصی الکتروتراپی اختصاص دارد.
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، محورهای مورد بحث در سمینار را در قالب ۸ پنل تخصصی عنوان کرد و گفت: مباحثی چون نقش تمرین و ورزش در درمان، آسیبهای ورزشی شایع، اورژانسهای ورزشی، مدالیتی های جدید فیزیوتراپی، کاربرد هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در درمان، توسط متخصصین مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص دومین مبحث سمینار که فیزیوتراپی ورزشی است، اظهار داشت: فیزیوتراپی نقش بسیار مهمی در روند درمان مناسب آسیبهای ورزشی و جلوگیری از عود مجدد آن دارد.
عبدالهی ادامه داد: انجام فیزیوتراپی به موقع در این آسیبها که توسط فیزیوتراپیست خبره در حوزه ورزش ارائه میشود میتواند در بهبود کامل و مؤثر آسیبهای ورزشی نقشی حیاتی داشته باشد به طوری که از بروز عوارض ثانویه و تکرار آن جلوگیری شود.
وی در واکنش به ضرورت حضور فیزیوتراپیست در کنار تیمهای ورزشی، گفت: همه تیمهای ورزشی لازم است که فیزیوتراپیست در کنار خود داشته باشند تا ضمن نظارت بر وضعیت سلامت فیزیکی بازیکنان، مصدومین تیم را تحت نظر داشته و ضمن انجام فیزیوتراپی مناسب، تمرینات مناسب جهت مصدومین طراحی و بازگشت ایمن آنها به تیم را مدیریت کنند.
عبدالهی خاطرنشان کرد: تجربه نشان میدهد تیمهایی که فیزیوتراپیست ندارند با آمار مصدومیت بالایی روبرو هستند و هزینه زیادی را صرف عوارض ناشی از آن میکنند و حتی ممکن است به همین دلیل، عمر ورزشی برخی از بازیکنان این قبیل تیمها کوتاه باشد.
وی افزود: ۴ پنل تخصصی در سمینار با موضوع فیزیوتراپی ورزشی برگزار شد و مباحثی چون نقش تمرین درمانی، بازگشت ایمن به ورزش، نسخه نویسی ورزشی و موضوع دوپینگ، در این سمینار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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