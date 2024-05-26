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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۵۸

رییس دادگستری بندر امام:

احکام متهمان پرونده فساد مالی در بندر امام اعلام شد

احکام متهمان پرونده فساد مالی در بندر امام اعلام شد

بندر امام- رییس دادگستری بندر امام گفت: احکام قطعی دو عضو هیات مدیره انجمن صنفی حمل و نقل جاده‌ای این شهر به اتهامات مالی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزمراد حسین‌پور گفت: سال ۱۴۰۰ شکایتی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در حوزه حمل‌و نقل پایانه بار بندر امام ضد سه نفر از اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی حمل و نقل جاده‌ای این شهرستان، وصول شد.

وی افزود: با توجه به اتهام تحصیل مال نامشروع، خیانت در امانت و اختلاس در دادسرای بندر امام برای متهمان، پس از بررسی اسناد و مدارک، اظهارات شهود و شکایت کنندگان حقیقی و حقوقی، گزارش ضابطان قضائی، نظرهای کارشناسان قضائی و طی شدن فرآیند آئین دادرسی، حکم متهمان توسط رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری این شهرستان صادر که این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید شد.

حسین‌پور ادامه داد: رئیس و معاون انجمن صنفی حمل و نقل جاده‌ای بندر امام، به‌عنوان متهمان ردیف اول و دوم این پرونده و پس از رد مال به شکات، طبق مواد ۲ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس تعزیری و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی، محکوم شدند.

رئیس دادگستری بندر امام گفت: در خصوص متهم ردیف سوم پرونده نیز طبق ماده چهار قانون آئین دادرسی و اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم برائت از اتهامات وارده، صادر شد.

کد مطلب 6119470

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