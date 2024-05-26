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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۰۳

امام جمعه سنندج:

رفع مشکلات مردم و توسعه کشور از خدمات شهید رییسی بود

رفع مشکلات مردم و توسعه کشور از خدمات شهید رییسی بود

سنندج_امام جمعه سنندج گفت: رفع مشکلات مردم و توسعه کشور از خدمات شهید رییسی بود که مسوولان نیز امروز باید دنباله رو راه ایشان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر یکشنبه در مراسم هفتمین روز شهادت رئیس‌جمهور و همراهان ایشان که در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: شهید آیت الله رییسی تنها کسی بود که در سازمان ملل متحد، کتاب قرآن کریم را به دست گرفت و جایگاه آن را ارج نهاد و با این حرکت خود نشان داد که برای رسیدن به سرمنزل سعادت باید قرآن را سرلوحه اقدامات دانست.

وی با بیان اینکه قرآن کریم برای انسان‌ها ارزش و کرامت قائل شده و از حق مظلومان دفاع کرده است، افزود: قرآن کریم به دنبال توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی است و باید از آن درس گرفت و پیروی کرد.

ماموستا رستمی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه و فلسطین پرداخت و عنوان کرد: جنایت‌هایی که امروز شاهد آن هستیم به خاطر دوری از قرآن کریم است، قرآنی که از حقوق همه افراد، چه مسلمان و چه غیرمسلمان دفاع می‌کند.

امام جمعه سنندج اذعان کرد: رئیس‌جمهور می‌خواست این مساله را در سازمان ملل به گوش جهانیان برساند، ما مسوولان هم باید از رئیس‌جمهور شهید الگو بگیریم و دنباله‌رو راه ایشان باشیم.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری خواستار رفع مشکلات مردم، دستگیری از فقرا و توسعه و آبادانی کشور توسط مسوولان شد و گفت: شهید رییسی بدنبال خدمت صادانه به مردم بود و مسوولان باید این راه را دنبال کنند و به دنبال پست گرفتن نباشند، چون گذرا است.

وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور شهید حتی یک روز به خود استراحت نداد و همواره خدمت به مردم و پیشرفت کشور را مدنظر قرار می‌داد، ما نیز باید دنباله‌رو راه ایشان باشیم.

کد مطلب 6119490

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