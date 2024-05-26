رفع مشکلات مردم و توسعه کشور از خدمات شهید رییسی بود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر یکشنبه در مراسم هفتمین روز شهادت رئیس‌جمهور و همراهان ایشان که در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: شهید آیت الله رییسی تنها کسی بود که در سازمان ملل متحد، کتاب قرآن کریم را به دست گرفت و جایگاه آن را ارج نهاد و با این حرکت خود نشان داد که برای رسیدن به سرمنزل سعادت باید قرآن را سرلوحه اقدامات دانست.

وی با بیان اینکه قرآن کریم برای انسان‌ها ارزش و کرامت قائل شده و از حق مظلومان دفاع کرده است، افزود: قرآن کریم به دنبال توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی است و باید از آن درس گرفت و پیروی کرد.

ماموستا رستمی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه و فلسطین پرداخت و عنوان کرد: جنایت‌هایی که امروز شاهد آن هستیم به خاطر دوری از قرآن کریم است، قرآنی که از حقوق همه افراد، چه مسلمان و چه غیرمسلمان دفاع می‌کند.

امام جمعه سنندج اذعان کرد: رئیس‌جمهور می‌خواست این مساله را در سازمان ملل به گوش جهانیان برساند، ما مسوولان هم باید از رئیس‌جمهور شهید الگو بگیریم و دنباله‌رو راه ایشان باشیم.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری خواستار رفع مشکلات مردم، دستگیری از فقرا و توسعه و آبادانی کشور توسط مسوولان شد و گفت: شهید رییسی بدنبال خدمت صادانه به مردم بود و مسوولان باید این راه را دنبال کنند و به دنبال پست گرفتن نباشند، چون گذرا است.

وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور شهید حتی یک روز به خود استراحت نداد و همواره خدمت به مردم و پیشرفت کشور را مدنظر قرار می‌داد، ما نیز باید دنباله‌رو راه ایشان باشیم.