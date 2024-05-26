انتقال آب از دریای عمان آغازی بر پایان تنش آبی سیستان وبلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سیستان و بلوچستان با ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع وسعت، ۱۱.۴ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که شرایط آب و هوایی منحصر به فردی را تجربه می‌کند.

خشکسالی و فقر منابع آبی تنها چالش‌های این روزهای استان نیست و علاوه بر این هزینه‌های بالای تأمین، نگهداری و توزیع آب به دلیل پراکندگی جمعیت، دیگر معضلات سیستان و بلوچستان در خدمات‌رسانی مطلوب به مردم است که با هیچ استان دیگری قابل قیاس نیست.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، دسترسی پایدار به آب شرب، توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و رفع محرومیت از مناطق کمتربرخوردار به طور ویژه در اولویت کاری وزارت نیرو قرار گرفت به گونه‌ای که با حمایت‌های دولت طرح‌های کلانی برای رفع کاستی‌های آبی این خطه کهن از جمله ابرپروژه انتقال آب از دریای عمان به اجرا درآمد.

تأمین آب پایدار استان را متحول می‌کند

طرحی که به گفته استاندار سیستان و بلوچستان نقش مهمی در تأمین آب پایدار در حوزه شرب و صنعت و رونق و توسعه اشتغال دارد و ضمن جلوگیری از حاشیه‌نشینی، تحولات اقتصادی بزرگی را برای این استان رقم خواهد زد.

محمد کرمی، با اشاره به دیگر مزایای اجرای این طرح ملی در سیستان و بلوچستان گفت: این اقدام منجر به حفظ و صیانت از آب‌های زیرزمینی، کمک به توسعه و عمران سواحل مَکُران به عنوان گنج پنهان (به تعبیر مقام معظم رهبری) و ارتقای پیشرفت اقتصادی این منطقه استراتژیک خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح ملی از سال ۱۴۰۰ آغاز شد، افزود: احداث سامانه آبگیر، تأسیسات شیرین‌سازی و نمک‌زدایی و سامانه انتقال آب شامل اجرای خطوط انتقال آب و ایستگاه‌های پمپاژ از جمله اجزای این طرح است که با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با پیشرفت خوبی در حال اجرا است.

عملیات نقشه برداری به اتمام رسیده است

استاندار سیستان و بلوچستان در تشریح آخرین وضعیت اجرایی طرح، بیان کرد: در فاز اجرای سامانه انتقال آب، عملیات نقشه‌برداری و تملک اراضی به اتمام رسیده و عملیات لوله‌گذاری بیش از ۴۸۰ کیلومتر از خط انتقال به پیمانکاران واگذار شده و برای اجرای ۲۲۶ کیلومتر از مسیر باقیمانده، پیمانکار انتخاب شده است.

به گفته مقام عالی دولت در استان سیستان و بلوچستان، هدف‌گذاری برای پیشبرد عملیات اجرایی این طرح در دو جبهه کاری انجام شد و با توجه به گستردگی این پروژه ملی، مشاوران و پیمانکاران متعددی عهده‌دار عملیات اجرای این طرح هستند که این امر سبب ایجاد اشتغال برای هزار و ۷۳۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شده است.

رفع دغدغه مردم با اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان نیز در این خصوص، گفت: کل میزان تخصیص آب از خط انتقال آب دریای عمان برای سیستان و بلوچستان، ۱۱۶ میلیون متر مکعب هست که نیاز آب شرب منطقه سیستان به صورت کامل در طرح آب‌رسانی از دریا دیده شده است.

علیرضا قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده، تخصیص آب برای منطقه سیستان از طرح انتقال آب دریای عمان افزایش و به حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در سال رسید.

وی اضافه کرد: با بیان اینکه این طرح دغدغه مردم این استان را در آب شرب برطرف می‌کند، افزود: ابرپروژه انتقال آب از دریای عمان، به منظور پایداری آب شرب سیستان وبلوچستان و رفع کمبود آبی نقاط مختلف استان در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه قرار دارد که با ساخت آبگیر و اجرای خطوط انتقال در نقاط مختلف روند اجرایی مطلوبی را پیش می‌برد.