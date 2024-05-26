طرح اشتغالزایی و توانمندسازی خانواده‌ زندانی در فارس تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی بحرینی بعد از ظهر یکشنبه در اولین نشست هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شیراز که به میزبانی اتاق اصناف مرکز فارس برگزار شد بیان کرد: اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامگذاری روزی به نام روز نسیم مهر با هدف حمایت از خانواده زندانیان را نشانگر نگاه دین و انقلاب به خانواده و فرصتی برای توجه به این قشر محروم و آسیب دیده دانست که در وقوع جرم نقشی نداشته و قربانی آن است و از تبعات زندانی شدن سرپرست خانواده آسیب می‌بیند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس با بیان اینکه باید از ظرفیت همه افراد خیّر برای حمایت از خانواده‌های زندانیان استفاده شود گفت: این اقدام از آسیب‌ها و معضلاتی که در آینده دامنگیر خانواده زندانیان می‌شود جلوگیری می‌کند و عامل بازدارنده از وقوع جرم است.

بحرینی در پایان با تاکید بر ضرورت تقویت اشتغالزایی، حرفه‌آموزی و توانمندسازی خانواده‌های زندانیان استان فارس با هدف دستیابی آنها به خودکفایی و تأمین نیازهای مالی از طریق خوداشتغالی بازارمحور گفت: اگر می‌خواهیم خانواده زندانیان از تبعات زندانی شدن سرپرست خود آسیب نبینند باید از آنها حمایت کنیم.