تربیت انسان عارف و ایجاد جامعه اسلامی از جمله اهداف انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف‌الله دژکام عصر یکشنبه در نشست قرارگاه جهاد تبیین استان فارس که با حضور فرمانده سپاه فجر فارس، فرماندار شیراز، ائمه جمعه و حضور مجازی فرماندهان سپاه نواحی شهرستان‌ها در سالن غدیر سپاه فجر استان فارس برگزار شد بیان کرد: قرارگاه جهاد تبیین فارس در مدت کوتاه فعالیت خود توانسته در سطح ملی مورد تقدیر قرار گیرد که این امر مرهون تلاش تمام اعضای قرارگاه است.

نماینده ولی فقیه در فارس با بیان مثال‌هایی از قرآن و همچنین تشبیه وقایعی از تاریخ صدر اسلام مثل جنگ احد به امروز گفت: در احد حمزه سیدالشهدا را از دست دادیم و امروز نیز داغدار از دست رفتن سیدالشهدای خدمت هستیم و تکاپوی دشمن برای تضعیف روحیه ما از فردای شهادت رئیس جمهور آغاز شده و تا روز انتخابات ادامه خواهد داشت.

آیت الله دژکام افزود: اگر می‌خواهید در این بزنگاه کار تبیینی کنید باید از مردم جهت حضور با ارزش در انتخابات دعوت به عمل بیاورید و متقابلاً خدا نیز کمک می‌کند که مثل همیشه که در تاریخ انقلاب اسلامی صحنه‌های با عزت و عظمت آفریده شده باز هم یک صحنه عظیمی اتفاق بیفتد.

امیدآفرینی با بیان دستاوردهای شهید رئیسی نوعی جهاد تبیین است

امام جمعه شیراز وجه دیگری از جهاد تبیین را بیان موفقیت‌های انقلاب با شاخص‌های دقیق برشمرد و گفت: اگر می‌خواهیم حرکت رو به جلو انقلاب ادامه یابد باید امیدآفرینی کنیم و شهادت آیت الله رئیسی و بیان دستاوردهای وی بهترین فرصت برای این امر است.

نماینده ولی فقیه در فارس با بیان اینکه توقع نداریم در همه زمینه‌ها بهترین باشیم و مثلاً توفیق در مسائل اقتصادی هدف اصلی انقلاب اسلامی نیست افزود: اما باید جهاتی که قوی هستیم را هم بگوییم و در همه زمینه‌ها تلاش کنیم.

نماینده ولی فقیه در فارس با مرور سخنان رهبری که خود جانباز انقلاب است در باب اهداف انقلاب اسلامی گفت: مقصود رهبر انقلاب این است که هدف اعلی و اولی انقلاب اسلامی لقاء الله و دستیابی به مراتب عرفانی است.

یک هدف انقلاب معرفی انسان متعالی به جهان است

نماینده ولی فقیه در فارس در خصوص سانحه هوایی اخیر نیز بیان کرد: شهید خدمت ما که خانه ساده مادری‌اش را همه‌مان دیدم و می‌دانیم خودش هم اهل نان خوردن نبود تا لحظه شهادتش به فکر خدمت به مردم و بهبود معیشت آن‌ها بود و همین انسان‌سازی باعث ارائه الگوی خوب از انقلاب به مردم می‌شود.

وی افزود: علاوه بر انسان‌سازی هدف انقلاب ما معرفی انسان متعالی به جهان است و کارهای عمرانی در اولویت میانی قرار دارد و به جز این، ایجاد جامعه اسلامی دیگر هدف انقلاب اسلامی است و به عبارتی تشکیل دولت مقدمه ایجاد جامعه اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در فارس خطاب به عده‌ای که می‌گویند رئیس جمهور نتوانست سالی یک میلیون مسکن بسازد گفت: همین که روی حرفش بود و تعداد زیادی مسکن ساخت بیانگر همه چیز است و بهتر از آنان بود که ادعا کردند حتی یک مسکن هم نساخته‌اند.

وی با بیان اینکه خدمت بدون معنویت ارزشی ندارد گفت: شهید آیت الله رئیسی با نیت خالص و برای خدا کار می‌کرد و مدعی بود برای رأی اوردن در دور بعد کار نمی‌کند و مزد او نیز نزد خدا محفوظ است و این چیزی بیشتر از خدمت‌گذاری در قاموس دنیاطلب‌ها است.