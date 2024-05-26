بیش از ۱۹ هزار نفر جمعیت از تنش آبی در خواف خارج می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن چهکندی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حفر یک حلقه چاه آب شرب در بخش سنگان به پایان رسیده که آب استحصال شده آن در کمترین زمان ممکن با اجرای خط انتقال به طول۶ کیلومتر به مخزن جدیدالاحداث ۲ هزار مترمکعبی که اخیراً ساخته شده منتقل خواهد شد و ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت از تنش آبی خارج می‌شوند.

مدیر آب و فاضلاب خواف بیان کرد: عملیات حفر یک حلقه چاه آب شرب بمنظور بهبود وضعیت آب شرب و خارج شدن از تنش آیی در بزرگ‌ترین روستای خواف برآباد و شهر مرزی سنگان به پایان رسید.

وی گفت: این چاه با عمق ۲۰۰ متری و توان آبدهی ۳۵ لیتر بر ثانیه، کسری آب بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ مشترک مناطق یاد شده را مرتفع می‌کند.

چهکندی ادامه داد: آب استحصال شده چاه جدید در کمترین زمان ممکن با اجرای خط انتقال به طول تقریبی ۶ کیلومتر به مخزن جدیدالاحداث ۲۰۰۰ مترمکعبی که اخیراً ساخته شده منتقل خواهد شد.