به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد مدیریت بحران شهر اشکنان پیش از ظهر دوشنبه با هدف بررسی خسارات زلزله‌های اخیر به اشکنان و بخش اهِل از توابع شهر اشکنان با حضور اعضای این ستاد در اشکنان برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اشکنان در این نشست ابتدا بیان کرد: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران که روز گذشته با حضور احمد خضری فرماندار لامرد و سایر اعضای این استاد در شهر اشکنان تشکیل شد، همه منازل آسیب دیده از زلزله در شهر اشکنان در حال بازدید و کارشناسی است که به زودی نتایج ارزیابی‌ها اعلام می‌شود.

حسین خوشدل گفت: برای امدادرسانی فوری به همشهریان همه مسؤولان در بخش و شهرستان با همدلی در کنار هم هستیم و امیدواریم که بتوانیم در کمترین زمان ممکن ارزیابی‌ها را به پایان برسانیم.

وی افزود: در این ارزیابی‌ها مقیمی رئیس هلال احمر شهرستان به همراه کارشناسان مربوطه محمدی و حسن نیا نیز حضور دارند تا بازدید و ارزیابی خانه به خانه انجام شود و اطلاعات لازم به منظور تصمیم نهایی صورت پذیرد.

گفتنی است حجت الاسلام صفری امام جمعه اشکنان، امین علیمرادپور بخشدار، رؤسای شورای اسلامی شهر اشکنان و اهِل و شهرداران این دو شهر در جلسه ستاد مدیریت بحران که در اشکنان تشکیل شد همگی خواستار رسیدگی فوری به این مسئله بودند که خضری فرماندار شهرستان لامرد دستورات لازم را برای رسیدگی فوری به مشکلات همشهریان صادر کرد.

طی چند ماه گذشته زلزله‌های متعددی جنوب استان فارس به ویژه دو شهر اشکنان و اهِِل را به لرزه در آورده و خساراتی جزئی نیز به مردم این منطقه وارد کرده است.