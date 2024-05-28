ماجرای تخریب بیمارستان تاریخی «مسیح» با رای دیوان عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه درباره ماجرای تخریب بیمارستان تاریخی «مسیح» با رأی دیوان عدالت اعلام کرد: قدمت ساخت بیمارستان مسیح مربوط به اواخر دوره قاجاریه است و در سال ۱۳۸۲ میراث فرهنگی بر اساس معیارها و شاخص‌هایی که داشت این بیمارستان را ثبت ملی کرد، اما در مدت زمانی که میراث فرهنگی، بیمارستان مسیح را ثبت ملی کرده بود هیچ اقدام خاصی جهت مرمت و نگهداری این بنا انجام نشد.

وی افزود: مالک که فردی از اقلیت‌های مذهبی است در سال ۱۳۸۸ دعوایی را در دیوان عدالت اداری در مورد این بیمارستان مطرح کرد که بر اساس آن دیوان عدالت اداری در مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ حکمی مبنی بر ابطال تصمیم میراث فرهنگی برای ثبت ملی بیمارستان مسیح صادر کرد.

کریمی اظهار کرد: در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، سرپرست میراث و فرهنگی کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به شعبه ۱۴ اجرای احکام دیوان عدالت اداری اعلام کرد که نسبت به رأی دیوان استنکاف نکرده، تمکین می‌کنیم و مانع اجرای حکم نمی‌شویم.

وی ادامه داد: این بنا به صورت متروکه رها و محل تجمع معتادها شده بود، حتی قسمتی از اموال آن به سرقت رفته و دو مرتبه آتش‌سوزی در این محل صورت گرفته بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: طبق آخرین رأی دیوان عدالت اداری این ملک از ثبت ملی خارج شده است.

کریمی گفت: دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه ملک شخصی بوده و از زمان قاجار در مالکیت این خانواده است حکمی صادر و شهرداری را مکلف کرد که مجوز تخریب و ساخت و ساز این ملک را صادر کند.

وی اظهار کرد: طبق حکم دیوان عدالت اداری، شهرداری مکلف به صدور مجوز ساخت و پروانه ساختمانی شده بود که از طریق شهرداری به این رأی اعتراض می‌شود. پس از بررسی مجدد پرونده، شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۲ رأی را عیناً تأیید می‌کند.

کریمی ادامه داد: شهرداری مجوز تخریب و عملیات ساختمانی را صادر کرده و تمام کارها بر اساس آرا و مدارک قانونی صورت گرفته است. البته آثاری از بیمارستان تاریخی باقی نمانده بود و فقط مالک خرابه‌ها را پاکسازی کرده است.