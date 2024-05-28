شوق زیارت دوهزارو ۴۶۴ مددجوی کمیته امداد خراسان جنوبی برآورده شد

جمشید سورگی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه در خراسان جنوبی به واسطه همجواری با خراسان رضوی کمتر کسی وجود دارد که در طول عمر خود به مشهد مقدس و زیارت حضرت رضا (ع) سفر نکرده باشد و به عبارتی زیارت اولی باشد.

معاون فرهنگی کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: در مدت تولید شهید آیت الله رئیسی بر آستان قدس رضوی اتفاقات بسیار خوبی نیز برای سفر زیارت اولی‌ها و کسانی که از دیر زمانی به زیارت مشهد نرفته بودند انجام شد و همکاری بسیار خوبی با کمیته امداد در این زمینه داشتند.

سورگی با بیان اینکه اردوهای زیارتی کمیته امداد با عنوان «شوق زیارت» انجام می‌شود، گفت: هر چند در خراسان جنوبی کمتر کسی با عنوان زیارت اولی داریم ولی بسیاری از خانواده‌ها وجود دارند که مانند عموم مردم سفر حتی به شهر مشهد و استان همجواری چون خراسان رضوی سخت است.

وی گفت: شاید برای عموم خانواده‌هایی که در بیرجند زندگی می‌کنند وقتی دور روز تعطیلی در پس باشد به راحتی برای سفر برنامه ریزی می‌کنند ولی خانواده‌های نیازمند برایشان اینگونه نیست و به ویژه برای اسکان مشکل دارند.

معاون فرهنگی کمیته امداد خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا اردوهای «شوق زیارت» را برگزار می‌کنیم تا علاقمندان بتوانند به این سفر زیارتی بروند.

سورگی گفت: تعداد مددجویان اعزامی به اردوهای مشهد مقدس در سال ۱۴۰۲ دو هزار و ۴۶۴ نفر بوده است و همچنین ۷۹ نفر به اردوی زیارتی قم اعزام شدند.

وی یادآور شد: همچنین در دهه کرامت سال جاری ۲۴۰ مددجوی کمیته امداد خراسان جنوبی با کمک خیرین به زیارت کربلا و مشهد مقدس اعزام شدند.