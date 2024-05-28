ثبت نام مسابقات سراسری قرآن کریم در میناب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیار پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت آیتالله رئیسی و همراهان ایشان با بیان اینکه ثبت نام چهل و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم از اول خرداد ماه آغاز شده است، اظهار کرد: ثبت نام در مسابقات فقط از طریق تارنمای میز خدمتِ سازمان اوقاف و امور خیریه به نشانی my.oghaf.ir امکان پذیر است.
وی افزود: این دوره از مسابقات در دو گروه سنی بالای ۱۸ سال (متولدان ۱۳۸۵/۳/۱ به قبل)، ۱۲ تا ۱۸ سال (۱۳۸۵/۳/۲ تا ۱۳۹۱/۳/۱) برگزار خواهد شد.
اسفندیار پور تصریح کرد: گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال فقط در دو رشته حفظ کل و قرائت تحقیق، در مراحل شهرستانی، استانی و سراسری میتوانند شرکت کنند ولی رده سنی ۱۸ سال به بالا، امکان شرکت در همه رشتهها دارند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میناب یادآور شد: علاقهمندان در بخش آوایی انفرادی؛ در رشته حفظ (۵،۱۰،۲۰،۳۰ جز) قرآن کریم، قرائت، ترتیل، اذان و دعاخوانی و در بخش گروهی در رشتههای مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم رقابت خواهند کرد.
وی بیان کرد: در بخش معارفی عمومی شرکت کنندگان در رشتههای ترجمه سورههای لقمان، حجرات و حشر صرفاً در مرحله شهرستانی و در بخش معارفی تخصصی نیز در رشتههای معارف قرآن کریم، معارف نهج البلاغه و معارف صحیفه سجادیه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
گفتنی است زمان ثبت نام از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ لغایت پایان روز ۱۴۰۳/۳/۱۹ است.
نظر شما