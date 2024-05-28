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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۲۸

رییس اداره اوقات و امور خیریه میناب:

ثبت نام مسابقات سراسری قرآن کریم در میناب آغاز شد

ثبت نام مسابقات سراسری قرآن کریم در میناب آغاز شد

بندرعباس - رییس اداره اوقاف و امور خیریه میناب از آغاز ثبت نام چهل و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیار پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان با بیان اینکه ثبت نام چهل و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم از اول خرداد ماه آغاز شده است، اظهار کرد: ثبت نام در مسابقات فقط از طریق تارنمای میز خدمتِ سازمان اوقاف و امور خیریه به نشانی my.oghaf.ir امکان پذیر است.

وی افزود: این دوره از مسابقات در دو گروه سنی بالای ۱۸ سال (متولدان ۱۳۸۵/۳/۱ به قبل)، ۱۲ تا ۱۸ سال (۱۳۸۵/۳/۲ تا ۱۳۹۱/۳/۱) برگزار خواهد شد.

اسفندیار پور تصریح کرد: گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال فقط در دو رشته حفظ کل و قرائت تحقیق، در مراحل شهرستانی، استانی و سراسری می‌توانند شرکت کنند ولی رده سنی ۱۸ سال به بالا، امکان شرکت در همه رشته‌ها دارند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میناب یادآور شد: علاقه‌مندان در بخش آوایی انفرادی؛ در رشته حفظ (۵،۱۰،۲۰،۳۰ جز) قرآن کریم، قرائت، ترتیل، اذان و دعاخوانی و در بخش گروهی در رشته‌های مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم رقابت خواهند کرد.

وی بیان کرد: در بخش معارفی عمومی شرکت کنندگان در رشته‌های ترجمه سوره‌های لقمان، حجرات و حشر صرفاً در مرحله شهرستانی و در بخش معارفی تخصصی نیز در رشته‌های معارف قرآن کریم، معارف نهج البلاغه و معارف صحیفه سجادیه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

گفتنی است زمان ثبت نام از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ لغایت پایان روز ۱۴۰۳/۳/۱۹ است.

کد مطلب 6120934

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