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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۳۳

فرمانده انتظامی استان سمنان:

انجام ۵ ماموریت پلیسی در استان سمنان/ ۲کیلو تریاک کشف شد

انجام ۵ ماموریت پلیسی در استان سمنان/ ۲کیلو تریاک کشف شد

سمنان_ فرمانده انتظامی استان سمنان از انجام پنج ماموریت ویژه پلیسی طی شبانه روز گذشته در استان خبر داد و گفت: از این رویدادها سه مورد سمنان و دو مورد شاهرود بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ای صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه طی شبانه روز گذشته پنج مأموریت ویژه پلیسی در استان به انجام رسید، ابراز داشت: در مهمترین رویداد مأموران ایست بازرسی شاهرود متوجه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند، ابراز داشت: از این خودرو دو کیلوگرم تریاک جاسازی شده به طور ماهرانه کشف و دو متهم در این راستا دستگیر شدند.

وی ضمن بیان اینکه پنج خودرو سواری به علت سرعت غیر مجاز و تخلفات مختلف در حوزه شهرستان شاهرود توقیف شدند، افزود: این خودروها ۵۰۰ میلیون ریال خلافی در کارنامه خود داشتند.

فرمانده انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه سه سارق انباری مسکن مهر سمنان به دام پلیس افتادند، ابراز داشت: این افراد به انجام چهار فقره سرقت از انباری‌های مسکن مهر این شهر اعتراف و در بازرسی از مخفیگاه آنها دوچرخه، تک شعله گاز، بخاری گازی و غیره کشف شدند.

موقوفه‌ای ضمن بیان اینکه با انجام تحقیقات محسوس و غیر محسوس پلیس، سارق اماکن خصوصی شهر سمنان دستگیر شدند، تصریح کرد: این سارقان به انجام ۱۱ فقره سرقت ساختمان‌های نیمه کاره و ۹ فقره سرقت اماکن دولتی اعتراف کردند.

وی ضمن بیان اینکه مأموران انتظامی سمنان در پی رؤیت خودرو پژو ۴۰۵ در شهرک صنعتی این شهر موضوع را در دست بررسی قرار دادند، افزود: راننده به محض مشاهده مأموران قصد فرار داشت که پس از طی مسافتی تعقیب و گریز در چنگال قانون گرفتار شد و به جرم خود مبنی بر سرقت پژو ۴۰۵ اعتراف کرد.

کد مطلب 6120947

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