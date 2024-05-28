به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی نیکبخت در تشریح این خبر گفت: در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یک دستگاه خودرو سمند شوتی حامل سوخت در کیلومتر ۱۸ محور بندرعباس به حاجی آباد به دلیل حرکت خلاف جهت و سرعت بالا با یک دستگاه خودرو سواری پراید که از مسیر حاجی آباد به بندرعباس در حرکت بوده برخورد می‌کند.

وی افزود: در این حادثه خودرو سمند به دلیل داشتن سوخت دچار حریق شده و راننده آن در شعله‌های آتش جان باخت و دو نفر راننده و سرنشینان خودرو پراید نیز به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه فوت و دو نفر دیگر مجروح شدند.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان علت وقوع این حادثه دلخراش را حرکت خلاف جهت خودرو سمند حامل سوخت عنوان کرد.