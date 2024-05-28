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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۴۰

رییس پلیس راه هرمزگان تشریح کرد؛

جزییات حادثه برخورد مرگبار خودرو سوخت‎بر در محور بندرعباس

جزییات حادثه برخورد مرگبار خودرو سوخت‎بر در محور بندرعباس

بندرعباس- رییس پلیس راه استان هرمزگان با اشاره به جزییات حادثه مرگبار برخورد یک خودرو شوتی سوخت بر با پراید گفت: این حادثه منجر به جان باختن سه نفر از سرنشینان دو خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی نیکبخت در تشریح این خبر گفت: در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یک دستگاه خودرو سمند شوتی حامل سوخت در کیلومتر ۱۸ محور بندرعباس به حاجی آباد به دلیل حرکت خلاف جهت و سرعت بالا با یک دستگاه خودرو سواری پراید که از مسیر حاجی آباد به بندرعباس در حرکت بوده برخورد می‌کند.

وی افزود: در این حادثه خودرو سمند به دلیل داشتن سوخت دچار حریق شده و راننده آن در شعله‌های آتش جان باخت و دو نفر راننده و سرنشینان خودرو پراید نیز به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه فوت و دو نفر دیگر مجروح شدند.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان علت وقوع این حادثه دلخراش را حرکت خلاف جهت خودرو سمند حامل سوخت عنوان کرد.

کد مطلب 6120948

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