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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۰۱

معاون وزیر آموزش و پرورش:

بیش از ۲میلیون دانش آموز در امتحانات نهایی شرکت دارند

بیش از ۲میلیون دانش آموز در امتحانات نهایی شرکت دارند

کرمان- معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، گفت: امتحانات نهایی خرداد ماه سال جاری با شرکت بیش از ۲ میلیون دانش آموز متوسطه دوره دوم در کشور در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق ستاری فر صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از حوزه‌های امتحانات نهایی در شهر کرمان، اظهار داشت: جهت برگزاری این امتحانات، با همکاری بخش‌های مختلف در سطح کشور، اقدامات لازم انجام و زمینه‌های مناسب فراهم شده است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری امتحانات نهایی، افزود: برگزاری این امتحانات یک موضوع مهم ملی است که برای انجام آن تمامی تمهیدات لازم در استان‌ها اندیشیده شده است.

ستاری فر یادآور شد: امتحانات نهایی دانش آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم از روز پنجم خردادماه جاری در حوزه‌های مختلف، طبق مقررات و برنامه با نظم و بدون مشکل در حال برگزاری است.

وی گفت: امتحانات نهایی خرداد ماه سال جاری با شرکت بیش از ۲ میلیون دانش آموز متوسطه دوره دوم در حال برگزاری است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از تلاش مسئولان آموزش و پرورش استان کرمان که با همکاری ادارات و سایر بخش‌ها، جهت برگزاری امتحانات، اقدام مناسب و قانونی را انجام دادند قدردانی کرد.

وی گفت: در این خصوص مشکلی وجود ندارد و امتحانات نهایی با آرامش کامل در حال برگزاری است.

کد مطلب 6120997

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