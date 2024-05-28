نمره منفی از آزمون کتبی آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی حذف شد

شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مصوب کرد آزمون کتبی آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی فاقد نمره منفی است و شرط ورود به آزمون شفاهی - مهارتی، قبولی در آزمون کتبی است.