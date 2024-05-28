نمره منفی از آزمون کتبی آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی در سال ۱۴۰۲ برگزار شده است و دانشجویان دندانپزشکی مشمول آزمون در این آزمون شرکت کردند.
آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی دارای دو بخش تئوری و عملی است و دانشجویانی که حدنصاب آزمون تئوری را کسب کنند میتوانند در آزمون عملی شرکت کنند.
پیش از این در هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مصوب شده بود که آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اجرا شود.
حال شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در جلسه ۲۸۸ مصوب کرد آزمون کتبی آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی فاقد نمره منفی است. همچنین این شورا مصوب کرده است شرط ورود به آزمون شفاهی - مهارتی، قبولی در آزمون کتبی است.
معاونت آموزشی وزارت بهداشت ابلاغ کرده است: «پیرو ابلاغیه شماره ۵۰۰/۹۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ بدینوسیله مصوبه جلسه ۲۸۸ شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ در خصوص اصلاح تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴ آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:
تبصره ۱: آزمون کتبی آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی فاقد نمره منفی است.
تبصره ۲: شرط ورود به آزمون شفاهی - مهارتی، قبولی در آزمون کتبی است.»
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