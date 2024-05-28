به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر عمرانی، مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمیناجتماعی اعلام کرد: پیامکهای ماهانه واریز حق بیمه، بهمنظور اطلاع ذینفعان از روزهای کارکرد در هر ماه، دستمزد مبنای کسر حق بیمه و عنوان شغلی؛ از ابتدای خرداد ماه سال جاری، برای بیمهشدگانی که در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانیes.tamin.ir ثبتنام کردهاند، ارسال میشود. لذا از عموم بیمهشدگان دعوت میکنیم جهت ثبتنام، تکمیل اطلاعات یا بهروزرسانی اطلاعات و شماره تماس در سامانه خدمات غیرحضوری اقدام کنند تا مشمول دریافت این اطلاعرسانی عمومی شوند.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات این سازمان در پایان سال گذشته از مجموع ۱۶ میلیون و ۳۰۵ هزار بیمهشده بیمهپرداز به سازمان تأمیناجتماعی (بیمهشدگان اصلی)، ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر بیمهشده اجباری در یک میلیون و ۳۶۲ هزار کارگاه مشمول قانون تأمیناجتماعی در حال کار هستند که این افراد مشمول دریافت پیامکهای اطلاعرسانی ماهانه سازمان تأمیناجتماعی خواهند بود و در صورت ثبتنام در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی es.tamin.ir و ثبت شماره تلفن همراه خود در این سامانه، این پیامک اطلاعرسانی را دریافت خواهند کرد.
بشیر عمرانی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این گزارش، بشیر عمرانی مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمیناجتماعی در مورد هدف این طرح اطلاعرسانی و اهمیت آن برای بیمهشدگان گفت: با هدف شفافسازی و احقاق حقوق قانونی بیمهشدگان، از ابتدای خردادماه، پیامک واریز حقبیمه برای تمامی بیمهشدگان اجباری سازمان تأمیناجتماعی در سراسر کشور به صورت ماهانه ارسال میشود که در این پیامک سه آیتم روزهای کارکرد در هر ماه، میزان دستمزد مشمول کسر حق بیمه و عنوان شغلی که از سوی کارفرما در لیستهای پرداخت حق بیمه درج و به سازمان اعلام شده، قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه منطق و مستند قانونی ارسال پیامک واریز حق بیمه به بیمهشدگان، مفاد ماده (۳۹) قانون تأمیناجتماعی است، افزود: طبق این ماده قانونی، کارفرما مکلف است ضمن ارسال لیست پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، حق بیمه آنان را تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کند. مطابق آئیننامه همین قانون، کارفرما مکلف است که صورتمزد و حقوق تنظیمشده را به رؤیت و امضای بیمهشده برساند. بر این اساس در زمانیکه لیستهای پرداختی حقبیمه به صورت کاغذی تهیه و ارسال میشد، کارفرمایان اقدام به اخذ امضا و تأیید مراتب از بیمهشده میکردند. اما از زمانی که ارسال لیست و پرداخت حق بیمه؛ بهشکل الکترونیکی صورت میپذیرد عملاً این رؤیت و تأیید مفاد لیست ارسالی از سوی بیمهشده امکانپذیر نیست. لذا مقرر شده سازمان تأمیناجتماعی از ابزارهای بهروز، برای آگاهیبخشی به بیمهشدگان در این خصوص استفاده کند که با ارسال پیامک، این خلاء پر خواهد شد.
وی همچنین گفت: از بهمن ماه سال گذشته، این پیامکها برای بیمهشدگان تحت پوشش اداراتکل تأمیناجتماعی غرب و شرق تهران ارسال و با توجه به نتایج موفقیتآمیز آن، از خرداد ماه امسال، پیامک مزبور برای تمامی بیمهشدگان اجباری (کارگاهی) در سراسر کشور ارسال خواهد شد.
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمیناجتماعی درباره محتوای پیامکهای ارسالی سازمان تأمیناجتماعی گفت: با توجه به مهلت قانونی کارفرما برای پرداخت حق بیمه، زمانیکه حق بیمه از سوی وی پرداخت و سابقه ایجاد شود، پیامکی از سوی سازمان تأمیناجتماعی به بیمهشده ارسال میشود و درصورتیکه بیمهشده مغایرتی در اطلاعات دریافتی مشاهد کند، میتواند با مراجعه به شعب سازمان یا سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی به نشانی es.tamin.ir اعتراض خود را ثبت کند.
وی آگاهیبخشی و اطلاعرسانی به بیمهشدگان از کارکرد، دستمزد و عنوان شغلی که کارفرما برای آنها منظور کرده و معیار برخورداری ایشان از خدمات این سازمان خواهد بود را از مزایای قابل توجه ارسال پیامک ماهانه به بیمهشدگان برشمرد و افزود: پیشگیری از طرح دعاوی در مراجع قانونی و پرهیز از فرار بیمهای، از دیگر مزیتهای این طرح است. همچنین با اجرای این طرح، امکان اصلاح و واقعیکردن دستمزدها و عنوان شغلی برای بیمهشده فراهم میشود. همچنین با توجه به اینکه اعتراض بهعنوان شغلی؛ از دعاوی پرتکرار بیمهشدگان در دیوان عدالت اداری است؛ با ارسال این پیامک، کارگران از عنوان شغلی که کارفرما برای آنها گزارش کرده است مطلع و در صورت لزوم، قبل از آنکه نیاز به خدمات سازمان تأمیناجتماعی پیدا کنند، در مورد اصلاح آن اقدام خواهند کرد.
عمرانی افزود: از آنجا که این پیامک به شماره تلفن همراهی که در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی ثبت شده ارسال میشود، از تمامی بیمهشدگانی که تاکنون در این سامانه ثبتنام نکردهاند دعوت میکنیم در اسرع وقت نسبت به ثبتنام در این سامانه به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند و اگر هم پیش از این در سامانه ثبتنام کردهاند و اطلاعات آنها بهویژه شماره تلفن همراه تغییر کرده است، سریعتر به این سامانه مراجعه و اطلاعات خود را بهروزرسانی کنند.
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