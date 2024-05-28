تصادفات روز گذشته در جاده های استان۱۷ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین نیکویی نژاد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در عصر روز گذشته، به دلیل تصادف خودروی پراید و پژ و۴۰۵ در منطقه امام زاده جعفر گچساران شش نفر مصدوم شدند.

وی بیان داشت: مصدومان این حادثه پس از در یافت اقدامات اولیه پزشکی به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شدند.

نیکویی نژاد اظهار داشت: همچنین واژگونی خودروی پژو پارس به سمت دره‌ای با ارتفاع ۴۰ متری در پشته زیلایی روستای گوشه از توابع مندان نیز سه نفر مصدوم شدند.

وی افزود:، یکی از مصدومین به علت شدت جراحات با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان امام خمینی دهدشت منتقل شد.

نیکویی نژاد تصریح کرد: در تصادف سوم نیز که در اثر برخورد دو خودروی پژ و۴۰۵ در نزدیکی پلیس راه محور یاسوج – شیراز به وقوع پیوست، هشت نفر مصدوم شدند.