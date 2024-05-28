به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا عصر سه شنبه در بیست و پنجمین جلسه استانی شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: خلا شهید خدمت برای مردم و نظام جمهوری اسلامی محسوس است. شهید خدمت آیت‌الله رئیسی دکترین جدیدی از عرصه خدمت به مردم را در کشور پایه‌گذاری کرد و آن‌چه که موجب عزت و مهر و محبت مردم به این خدمت‌گذار شد صداقت و مردمی بودن او بود.

بهرام‌نیا بیان داشت: آقای قرائتی عنوان داشتند آن‌چه قرآن کریم فرمود محقق شد و قرآن به وعده خود عمل کرد که طبق آیه ۹۶ سوره مریم «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا)؛ «کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند خداوند رحمان محبت آن‌ها را در دل‌ها می‌افکند».

وی خاطرنشان کرد: گفتمان شهید خدمت، گفتمان امامین انقلاب بود و تمامی برنامه‌ها و راهبردهای او براساس گفتمان انقلاب بود. رهبر معظم انقلاب فرمودند «زنده نگه داشتن یاد شهید و خانواده‌ها و دوستان شهدا به‌عنوان شهیدپرور و کسانی که در این عرصه با تمام توان خود در صحنه بودند و پشتیبانی کردند، جهاد است و باید قدر این کار دانسته شود».

استاندار ایلام اضافه کرد: این نشست در راستای تحقق خواسته‌های مقام معظم رهبری است و حفظ و اعتلای ارزش‌های اسلامی دینی و اسلامی است.

وی با بیان این‌که شعار شهید خدمت از شعائر انقلاب اسلامی بود، گفت: دولت‌مردان و حاکمیت صاحب عزاست آحاد مختلف مردم، مدیران و کارکنان که در این مراسم شرکت کردند جای قدردانی دارد.

بهرام‌نیا از اصحاب رسانه خواست در راستای با نوع مدیریت و اخلاق‌مداری و ولایت‌مداری شهید خدمت آیت‌الله رئیسی قلم بزنند و این گفتمان را تشریح کنند.

وی در بخش دوم سخنان خود به برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: نخبگان، صاحب‌نظران و همه اقشار به گونه‌ای کار کنند تا کسی منتخب مردم شود که فرهنگ و گفتمان شهید خدمت را داشته باشد.

استاندار ایلام افزود: برای برگزاری انتخاباتی باشکوه از همه ظرفیت‌های استان استفاده شود تا همچون انتخابات سال گذشته شاهد انتخاباتی با رعایت چهار اصل مورد انتظار مقام معظم‌رهبری یعنی «رقابت»، «مشارکت»، «امنیت» و «سلامت» باشیم.

بهرام‌نیا استاندار ایلام اضافه کرد: باید تلاش کنیم زیرساخت‌های برگزاری انتخابات تقویت شوند و با آمادگی کامل و هم‌چنین با رعایت اصل بی‌طرفی تسهیل‌گری کنیم و زیرساخت‌ها را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تکمیل کنیم.

وی عنوان کرد: در مسیر گفتمان شهدای خدمت، مدیران با همه توان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و استمرار خدمت‌رسانی به مردم تلاش کنند.

استاندار ایلام در پایان این نشست با اشاره به آغاز به کار مجلس دوازدهم، به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تبریک گفت.