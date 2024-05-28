  1. استانها
  2. ایلام
۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۲۸

استاندار ایلام:

رسانه‌ها از اخلاق‌مداری وولایت‌مداری شهیدخدمت قلم بزنند

رسانه‌ها از اخلاق‌مداری وولایت‌مداری شهیدخدمت قلم بزنند

ایلام-استاندار ایلام گفت: رسانه‌ها از اخلاق‌مداری وولایت‌مداری شهیدخدمت قلم بزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا عصر سه شنبه در بیست و پنجمین جلسه استانی شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: خلا شهید خدمت برای مردم و نظام جمهوری اسلامی محسوس است. شهید خدمت آیت‌الله رئیسی دکترین جدیدی از عرصه خدمت به مردم را در کشور پایه‌گذاری کرد و آن‌چه که موجب عزت و مهر و محبت مردم به این خدمت‌گذار شد صداقت و مردمی بودن او بود.

بهرام‌نیا بیان داشت: آقای قرائتی عنوان داشتند آن‌چه قرآن کریم فرمود محقق شد و قرآن به وعده خود عمل کرد که طبق آیه ۹۶ سوره مریم «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا)؛ «کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند خداوند رحمان محبت آن‌ها را در دل‌ها می‌افکند».

وی خاطرنشان کرد: گفتمان شهید خدمت، گفتمان امامین انقلاب بود و تمامی برنامه‌ها و راهبردهای او براساس گفتمان انقلاب بود. رهبر معظم انقلاب فرمودند «زنده نگه داشتن یاد شهید و خانواده‌ها و دوستان شهدا به‌عنوان شهیدپرور و کسانی که در این عرصه با تمام توان خود در صحنه بودند و پشتیبانی کردند، جهاد است و باید قدر این کار دانسته شود».

استاندار ایلام اضافه کرد: این نشست در راستای تحقق خواسته‌های مقام معظم رهبری است و حفظ و اعتلای ارزش‌های اسلامی دینی و اسلامی است.

وی با بیان این‌که شعار شهید خدمت از شعائر انقلاب اسلامی بود، گفت: دولت‌مردان و حاکمیت صاحب عزاست آحاد مختلف مردم، مدیران و کارکنان که در این مراسم شرکت کردند جای قدردانی دارد.

بهرام‌نیا از اصحاب رسانه خواست در راستای با نوع مدیریت و اخلاق‌مداری و ولایت‌مداری شهید خدمت آیت‌الله رئیسی قلم بزنند و این گفتمان را تشریح کنند.

وی در بخش دوم سخنان خود به برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: نخبگان، صاحب‌نظران و همه اقشار به گونه‌ای کار کنند تا کسی منتخب مردم شود که فرهنگ و گفتمان شهید خدمت را داشته باشد.

استاندار ایلام افزود: برای برگزاری انتخاباتی باشکوه از همه ظرفیت‌های استان استفاده شود تا همچون انتخابات سال گذشته شاهد انتخاباتی با رعایت چهار اصل مورد انتظار مقام معظم‌رهبری یعنی «رقابت»، «مشارکت»، «امنیت» و «سلامت» باشیم.

بهرام‌نیا استاندار ایلام اضافه کرد: باید تلاش کنیم زیرساخت‌های برگزاری انتخابات تقویت شوند و با آمادگی کامل و هم‌چنین با رعایت اصل بی‌طرفی تسهیل‌گری کنیم و زیرساخت‌ها را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تکمیل کنیم.

وی عنوان کرد: در مسیر گفتمان شهدای خدمت، مدیران با همه توان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و استمرار خدمت‌رسانی به مردم تلاش کنند.

استاندار ایلام در پایان این نشست با اشاره به آغاز به کار مجلس دوازدهم، به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تبریک گفت.

کد مطلب 6121691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها