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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۵۹

با حضور در محل وزارت امور خارجه؛

سردار قاآنی با سرپرست وزارت امور خارجه دیدار کرد

سردار قاآنی با سرپرست وزارت امور خارجه دیدار کرد

فرمانده نیروی قدس سپاه با حضور در محل وزارت امور خارجه و ملاقات با سرپرست وزارت امور خارجه، یاد و خاطره شهید حسین امیرعبداللهیان را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور در محل وزارت امور خارجه و ملاقات با سرپرست وزارت امور خارجه، یاد و خاطره شهید حسین امیرعبداللهیان را گرامی داشت.

سردار قاآنی، با اشاره به تلاش‌های وزیر شهید در تنظیم و حمایت از دیپلماسی جریان مقاومت و مردم مظلوم فلسطین، اقدامات و فعالیت‌های وی را در بارگاه الهی، پیشگاه رهبر انقلاب و مردم ایران ماجور دانست.

علی باقری در این ملاقات ضمن تشکر و قدردانی از حضور و حمایت سردار قاآنی، توانمندی و مجاهدت نیروی قدس سپاه را از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و هماهنگی و هم‌افزایی میدان و دیپلماسی به عنوان دو بال اقتدار کشور را از نعمات و برکات الهی دانست.

سرپرست وزارت امور خارجه تاکید کرد: مقاومت تنها یک جریان مقابله با ظلم، تجاوز و اشغالگری نیست، بلکه یک الگوی موفق حکمرانی کارآمد است.

کد مطلب 6121776

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