سردار قاآنی با سرپرست وزارت امور خارجه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور در محل وزارت امور خارجه و ملاقات با سرپرست وزارت امور خارجه، یاد و خاطره شهید حسین امیرعبداللهیان را گرامی داشت.

سردار قاآنی، با اشاره به تلاش‌های وزیر شهید در تنظیم و حمایت از دیپلماسی جریان مقاومت و مردم مظلوم فلسطین، اقدامات و فعالیت‌های وی را در بارگاه الهی، پیشگاه رهبر انقلاب و مردم ایران ماجور دانست.

علی باقری در این ملاقات ضمن تشکر و قدردانی از حضور و حمایت سردار قاآنی، توانمندی و مجاهدت نیروی قدس سپاه را از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و هماهنگی و هم‌افزایی میدان و دیپلماسی به عنوان دو بال اقتدار کشور را از نعمات و برکات الهی دانست.

سرپرست وزارت امور خارجه تاکید کرد: مقاومت تنها یک جریان مقابله با ظلم، تجاوز و اشغالگری نیست، بلکه یک الگوی موفق حکمرانی کارآمد است.