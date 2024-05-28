کشف محموله مواد مخدر با تیزبینی و هوشیاری مرزداران آستارا

سرهنگ هادی قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با مواد مخدر، قاچاق کالا و تحقق امنیت محله محور، مرزداران آستارا از ورود یک دستگاه خودروی تریلر حامل مواد مخدر در سطح شهرستان مطلع و شناسایی خودرو در دستور کار مأموران قرار گرفت.

فرمانده هنگ مرزی آستارا تصریح کرد: مرزداران با اشرافیت اطلاعاتی و رصد فنی در عملیاتی مشترک با مأموران انتظامی شهرستان ضمن شناسایی خودرو در محور مواصلاتی شهرستان اقدام به توقیف خودرو نموده و با بررسی هوشمندانه موفق شدند مقدار ۳۹ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت حرفه‌ای در خودرو جاساز شده بود را کشف نمودند.

وی با بیان اینکه در این رابطه متهم ۵۱ ساله دستگیر شد افزود: مرزبانان به طور شبانه‌روزی و در سخت‌ترین شرایط جوی و جغرافیایی با بهره‌گیری از تجهیزات فنی، به رصد کامل نوار مرز پرداخته و با هرگونه تردد غیرمجاز مقابله می‌کنند.