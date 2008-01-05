آیه روز:

الهاکم التکاثر، حتى زرتم المقابِر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسالن یومئذ عن النعیم .

مباهات و افتخار بر یکدیگر به ثروت و کثرت نفرات شما را از پرداختن به تکالیف دینى و یاد آخرت بازداشت، تا جایى که گورها را دیدار کردید و به تعداد مردگان هم به یکدیگر مباهات و افتخار نمودید، این چنین نیست که شما می پندارید، به زودى به آثار شوم این اوضاع و احوالى که دارید آگاه خواهید شد ، باز هم این چنین نیست ، به زودى آگاه خواهید شد . زندگى واقعى این چنین نیست که می پندارید، اگر به علم الیقین که علم استوار و غیر قابل تردید است به آخرت آگاه بودید از تکالیف دینى و توجه به آباد کردن آخرت باز نمی ماندید . بى تردید دوزخ را خواهید دید . سپس با وارد شدن در آن ، قطعاً آن را به دیده یقین و باور خواهید دید. آنگاه شما در آن روز از نعمت ها بازپرسى خواهید شد .

سوره تکاثر

ذکر روز شنبه:

احادیث امروز:

پیامبر(ص) فرمودند :

در برابر مالی که آدمی با آن آبروی خویش را حفظ کند ، برایش صدقه می نویسند .

نهج الفصاحه - حدیث 256

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

من وضع نفسه مواضع التهمه فلایلومن من اءساء به الظن .

کسى که خود را در معرض بد نامى و جایگاه تهمت قرار مى دهد، نباید کسى را که به او گمان بد مى برد، ملامت کند .