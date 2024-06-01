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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۵۲

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران:

تصفیه خانه رامسر ۴۰۰ لیتر آب شرب را تامین می کند

تصفیه خانه رامسر ۴۰۰ لیتر آب شرب را تامین می کند

رامسر- مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران گفت: تصفیه خانه رامسر با ۴۰۰ لیتر در ثانیه آب شرب مشترکان سه شهر این شهرستان را تامین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برادرزاده در بازدید استاندار از تصفیه خانه آب رامسر گفت: این تصفیه خانه با ۴۰۰ لیتر در ثانیه آب شرب مشترکین رامسر، کتالم و ساداتشهر را تأمین می‌کند.

مدیرعامل آبفا مازندران هدف بازدید استاندار از تأسیسات آبرسانی استان را بررسی چگونگی وضعیت آب شرب مشترکین مازندران در ایام تعطیل و تابستان دانست و افزود: تصفیه خانه آب رامسر از سال ۹۵ وارد مدار بهره برداری شد.

وی گفت: هم اکنون این تصفیه خانه با ظرفیت ۴۰۰ لیتر در ثانیه، آب شرب بیش از ۲۵ هزار نفر از مشترکین شهرهای رامسر، کتالم و ساداتشهر را تأمین می‌کند.

برارزاده با اشاره به اجرای عملیات ارتقای کیفی این تصفیه خانه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال افزود: این عملیات شامل تعمیر کامل ژنراتورهای ازن زنی، سرویس کامل اکسیژن ساز، نصب تجهیزات تزریق کربن فعال، خرید و نصب ۱۲ دستگاه الکتروموتور و گیربکس همزن‌های حوضچه لخته سازی، تعمیر و تعویض پارشیالیژیشن باکس فیلترهای شنی، تعمیر و سرویس پمپ‌های و بلوئرهای بکواش فیلترهای شنی و نیز بهسازی و نصب همزن‌های مخازن مواد شیمیایی، سرویس دیزل ژنراتور و ترانس‌های ۲۰ کیلوولت، تعمیر و تعویض پمپ‌های تزریق مواد شیمیایی، رنگ آمیزی لوله‌های آب و هوا، خرید و نصب دوربین‌های امنیت است که درحال اجراست.

وی ادامه داد: در صورت تأمین اعتبار لازم، این طرح در آینده نزدیک تکمیل و به اتمام می‌رسد.

کد مطلب 6124612

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