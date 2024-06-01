تصفیه خانه رامسر ۴۰۰ لیتر آب شرب را تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برادرزاده در بازدید استاندار از تصفیه خانه آب رامسر گفت: این تصفیه خانه با ۴۰۰ لیتر در ثانیه آب شرب مشترکین رامسر، کتالم و ساداتشهر را تأمین می‌کند.

مدیرعامل آبفا مازندران هدف بازدید استاندار از تأسیسات آبرسانی استان را بررسی چگونگی وضعیت آب شرب مشترکین مازندران در ایام تعطیل و تابستان دانست و افزود: تصفیه خانه آب رامسر از سال ۹۵ وارد مدار بهره برداری شد.

وی گفت: هم اکنون این تصفیه خانه با ظرفیت ۴۰۰ لیتر در ثانیه، آب شرب بیش از ۲۵ هزار نفر از مشترکین شهرهای رامسر، کتالم و ساداتشهر را تأمین می‌کند.

برارزاده با اشاره به اجرای عملیات ارتقای کیفی این تصفیه خانه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال افزود: این عملیات شامل تعمیر کامل ژنراتورهای ازن زنی، سرویس کامل اکسیژن ساز، نصب تجهیزات تزریق کربن فعال، خرید و نصب ۱۲ دستگاه الکتروموتور و گیربکس همزن‌های حوضچه لخته سازی، تعمیر و تعویض پارشیالیژیشن باکس فیلترهای شنی، تعمیر و سرویس پمپ‌های و بلوئرهای بکواش فیلترهای شنی و نیز بهسازی و نصب همزن‌های مخازن مواد شیمیایی، سرویس دیزل ژنراتور و ترانس‌های ۲۰ کیلوولت، تعمیر و تعویض پمپ‌های تزریق مواد شیمیایی، رنگ آمیزی لوله‌های آب و هوا، خرید و نصب دوربین‌های امنیت است که درحال اجراست.

وی ادامه داد: در صورت تأمین اعتبار لازم، این طرح در آینده نزدیک تکمیل و به اتمام می‌رسد.