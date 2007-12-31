هیئتهای عزاداری ملزم به رعایت شؤون فرهنگ عزاداری هستند

حجت الاسلام علی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : هیئات موظف هستند علاوه بر قطع صدای بلندگوها خارج از محدوده هیئت و اتمام عزاداریها راس ساعت 11 شب از اقدماتی که موجب سوء استفاده دشمنان می شود بپرهیزند.

وی با اشاره به اینکه کرج اولین شهری بود که طرح جمع آوری علائم در آن اجرا شد، افزود : حمل علامت علاوه بر آثار زیانبار جسمی برای حاملان و ایجاد ترافیک و نارضایتی شهروندان، موجب تعبیرات ناصحیح مغرضین و کشورهای غربی از این اقدام شده است به نحوی که از این اقدام در رسانه ها و شبکه های تلویزیونی به عنوان نمونه اقدامات غیرمنطقی و خرافی مسلمانان تعبیر می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: سال گذشته 80 درصد هیئات مذهبی این مسئله را رعایت کردند و امسال نیز در صورت بروز تخلف، هیچ عذری پذیرفته نمی شود.

محبی همچنین یادآور شد: استفاده از تصاویر ائمه در اماکن مختلف تخلف محسوب شده و مجوز متخلفین لغو می شود.

رئیس سازمان تبلیغات شمال کرج بیان داشت: در سال جاری پیش بینی شده 200 روحانی به حسینیه ها و مساجد روستاهای این شهرستان اعزام شوند که از این تعداد 50 نفر روحانیون اعزامی از قم هستند.