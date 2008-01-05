ساعت کاری هیئت های مذهبی تا 11 شب اعلام شد

سرهنگ مجید بزمون در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به دلیل ایجاد امنیت در سطح شهرستان و آسایش بیماران، دسته های عزاداری بعد از ساعت 11 شب، حق هیچ گونه عزاداری را در معابر ندارند و می توانند در تکایای خود عزاداری کنند.

وی در مورد نصب تکایا در پیاده روها و محل عبور و مرور شهروندان افزود: مسئولان هیئت ها و تکایا با در نظر گرفتن مقررات عبور و مرور شهروندان به محل نصب تکایا توجه داشته باشند تا اختلال در رفت و آمد شهروندان به وجود نیاید.

این مسئول خاطرنشان کرد: مسئولان دسته جات می توانند برای عزاداری، مسیرهای کم تردد در سطح شهرستان کرج را انتخاب کنند تا ترافیک ناشی از آن کاهش یابد.

رئیس پلیس پیشگیری استان تهران بیان داشت: ترافیک به وجود آمده از سوی دسته جات عزاداری در معابر، علاوه بر اختلال در عبور و مرور ماشین ها و شهروندان و اتلاف زمان، باعث صدمات جانی نیز می شود.

وی عنوان کرد: مسئولان هیئت ها می توانند علامات دسته جات را در جلوی تکایا قرار دهند تا مشکلات کاهش یابند.

این مسئول در مورد آوردن علامت ها در روز سوم شهادت امام حسین (ع) در سطح شهرستان کرج تاکید کرد: به دلیل وجود چند بیمارستان و اورژانس در مسیر میدان شهدا تا امامزاده حسن(ع)، آوردن هرگونه علامت در این مسیر در این روز ممنوع است.