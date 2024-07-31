سردار نادر ادیبی مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قطعا برای بازنمایی حوادث تاریخی دفاع مقدس و شناخت مردم از آن ایام، خادمان پیروزی دفاع مقدس و شخصیت های بی نظیر دفاع مقدس نیازمند روایت از آن ایام هستیم. روایت تنها به معنای روایت لسانی و کلامی نیست، بلکه روایت باید به‌معنای استفاده از ظرفیت‌های هنر در شئون مختلف خودش توسعه یابد.

وی افزود: موزه دفاع مقدس ظرفیت مناسبی برای ارائه موضوعات دفاع مقدس بوده که قالب های هنری در آن نهفته است. زحمات زیادی بابت این موضوعات در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس کشیده شده است. همچنین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در برخی از استان ها راه اندازی شده و در برخی دیگر درحال توسعه است. همچنین راهیان نور از جمله ظرفیت های حوزه دفاع مقدس است که می توان از آن برای شناخت این حوزه بهره مند شد.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ادامه گفت: استفاده از اسناد و مدارک مختلف و کتاب های حوزه دفاع مقدس بخش دیگری از ظرفیت هایی است که می توان مردم و به ویژه جوانان و نسل امروز را آشنا کرد. آشنایی و روبرو شدن آنها با مسائل دفاع مقدس منجر به آشنایی با زیبایی های ملت ایران می شود و آنها می توانند بیشتر با مسائل دفاع مقدس انس یابند. شاید مهم ترین بخش تغییر رفتار را در این حوزه بتوانیم داشته باشیم.

سردار ادیبی در پاسخ به این پرسش که چه‌چیزی باعث می‌شود نسل امروز با فرهنگ دفاع مقدس غریب باشد، گفت: باید در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل امروز باید تلاش بیشتری کنیم. این موضوع مبنی بر اینکه جوانان ما از مفاهیم انقلاب و دفاع مقدس کم اطلاع هستند، نشان می دهد شاید جوانان ما علاقمند به این حوزه باشند اما ما در بخش هایی همت کمتری داشته ایم و باید در این زمینه همت مضاعف تری داشته باشیم. همه متولیان امر باید در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان همت کنند تا در جنگ روایت ها برتری یابیم.

وی افزود: امروز با جنگ روایت ها روبرو هستیم و دشمنی که قصد تحریف دارد. ما نباید سبب فراموش آن وقایع و ایام دفاع مقدس شویم و باید به واسطه ظرفیت های بی نظیری که داریم، اقدامات مناسب را انجام دهیم تا مردم به ویژه نسل جوان با این فرهنگ دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند. بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری اگر در جنگ روایت ها موفق شویم، در بخش های مختلف می توانیم موفقیت صدچندان و مضاعفی داشته باشیم.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: متولیان امر باید اقدامات صدبرابری داشته باشند تا ظرفیت های حوزه دفاع مقدس به راحتی در مراکز مختلف در اختیار اقشار مختلف مردم قرار بگیرد. در این زمینه می توان به گنجاندن درس دفاع مقدس در مدارس در زمان دولت شهید رئیسی اشاره کرد. بنظر می رسد تدریس درس دفاع مقدس در دانشگاه ها باید الزامی شود تا جوانان حرف های ما را بشنوند. البته راهیان نور و بازدید از موزه ها هم می تواند سبب شود تا اقشار مختلف مردم مفاهیم دفاع مقدس را لمس کنند و بیشتر با این مفاهیم آشنا شوند.

سردار ادیبی درباره این‌که موزه دفاع مقدس، چه برنامه هایی را برای جذب نسل امروز در انتقال مفاهیم دفاع مقدس دارد، گفت: ما در این موزه متناسب با مخاطبان و سنین مختلف در حال تغییراتی هستیم. ایجاد بخش های جدید موزه یکی از این برنامه ها به شمار می رود که متعاقبا اطلاع رسانی می شود. هم اکنون درحال تکمیل این بخش ها هستیم. همچنین در یکی از بخش های موزه، دستاوردهای مربوط به دستاوردهای بزرگ علمی، نظامی و صنعتی ایجاد شده که درحال تکمیل است.

وی در پایان گفت: هم اکنون در حال طرح ریزی و اجرای یک سری از اقدامات هستیم که بتوانیم در حوزه دفاع مقدس با جوانان در ارتباط باشیم. در این زمینه می توان به بازی هایی اشاره کرد که به شناخت حوزه دفاع مقدس کمک می کند. به زودی اجرای این اقدامات آغاز می شود و دانش آموزان و جوانان می توانند از طریق این جذابیت ها با مفاهیم دفاع مقدس آشنا شوند.