به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قلی زاد سخنگوی ستاد اربعین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، گفت: از امروز چهارشنبه مردم می‌توانند به تهیه بلیت اتوبوس به مقصد مرزهای شش گانه از طریق سکوهای اینترنتی فروش بلیت بپردازند.

وی افزود: از اربعین سال گذشته در سکوهای اینترنتی فهرست انتظار قرار دادیم که در صورت تکمیل ظرفیت با ثبت نام در این فهرست به محض ایجاد اولین سرویس به مسافر پیامک ارسال می‌شود.

سخنگوی ستاد اربعین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: با راه اندازی سامانه راوی تمام سرویس‌های اتوبوس به این سامانه مرتبط شده و قابل دسترس مسافران است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت بلیت اتوبوس برای بازه سفرهای اربعین مشخص شده یا خیر بیان کرد: با مصوبه ستاد مرکزی اربعین با احتساب سفرهای یکسر خالی اتوبوس‌ها قیمت بلیت دو برابر می‌شود و از ظهر امروز قیمت‌های نهایی اعلام می‌شود.

قلی زاد با بیان اینکه برای رفاه حال مسافران، سفر مستقیم از مبدا تهران تا نجف از طریق ناوگان عراقی فراهم شده است بیان کرد: مسافران می‌توانند از ۱۶ مرداد تا ۲ شهریور با قیمت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اقدام به تهیه بلیت کنند.

سخنگوی ستاد اربعین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: پیش بینی می‌شود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق مرزهای زمینی وارد عراق شوند که حدود یک میلیون زائر از مبدا استان تهران اعزام می‌شود و ۳۰ درصد مسافران از طریق ناوگان عمومی و ۷۰ درصد دیگر با خودروهای شخصی جابجا خواهند شد.