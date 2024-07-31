به گزارش خبرنگار مهر از پاریس، رحیم جوادی، سرمربی ایرانی تیم ملی تیراندازی ترکیه که نخستین مدال این کشور در المپیک با هدایت او به دست آمد، در خصوص عملکرد تیم تپانچه ترکیه اظهار داشت: رقابت ترکیه و صربستان در فینال مسابقه بدی نبود و یک مارتن برای رسیدن به مدال طلا بود. صربستان یکی از قدرت‌های جهان در تیراندازی است ما هم تیم خوبی هستیم. دختر ما در میکس جوان است و چند امتیاز را از دست داد و نقره گرفتیم. اولین مدال المپیک ترکیه در تیراندازی در پاریس به دست آمد و برای این کشور راهی باز شد برای المپیک‌های بعدی.

وی در ادامه افزود: خدا را شکر دست خالی بر نمی‌گردیم. بچه‌های ما جنگ کردن و مبارزه کردن را یاد گرفتند و این برای من بسیار خوشایند بود چون من برنامه‌های زیادی برای المپیک ۲۰۲۸ دارم و در آنجا موفق خواهیم شد.

سرمربی ایرانی تیم ملی تیراندازی ترکیه در خصوص حضورش در این کشور و سایر کشورها در سال‌های اخیر گفت: چهار سال سرمربی جمهوری آذربایجان بودم و بعد از آن با پیشنهاد و درخواست رئیس فدراسیون تیراندازی ترکیه ۷ سال است به عنوان سرمربی و رئیس مرکز المپیک این کشور مشغول به کار هستم.

وی در ادامه افزود: من عاشق ایران هستم و از خاک ایران به اینجا رسیدم. هر روز نتایج ایران را دنبال می‌کنم. تیراندازی ایران کم کم به جایگاه واقعی خود نزدیک می‌شود اما در این المپیک هنوز نتوانسته به نتیجه دلخواه برسد.

رحیمی در پایان عنوان کرد: اولین بار است بعد از ۱۰ سال که از ایران خارج شدم با من مصاحبه می‌کنند و این باعث خوشحالی است که می‌بینم از من یادی شده است. انشالله کشور عزیزم ایران در المپیک ۲۰۲۸ بدرخشد.