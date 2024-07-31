به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبداله چولکی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر اینکه افرادی اقدام به توزیع سکه‌های تقلبی طلا در سطح یکی از استان‌های غربی کشور می‌کنند موضوع به صورت ویژه در دستور کار ادارات مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در تحقیقات تخصصی صحت گزارش تأیید شد، افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی ۳ نفر از متهمان اصلی دستگیر شد که در بازجویی‌های انجام شده به بزه انتسابی اعتراف کردند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان در بازرسی از مخفیگاه آنان ۱۵۰ قطعه سکه طلای تقلبی یک گرمی کشف و در ادامه متهمان دستگیر شده نیز پس از صدور قرار قانونی مناسب تحویل زندان شدند.

وی خاطرنشان کرد: ارائه فاکتورهای جعلی و بسته بندی با هولوگرام‌های تقلبی، نشان دادن سکه و طلاهای اصلی جهت جلب اعتماد خریداران و تعویض سکه‌های تقلبی با موارد اصلی هنگام انجام معامله، ضرب سکه‌های طلا با وزن کمتر از وزن استاندارد و ضرب سکه با وزن و عیار مشابه استاندارد اما در قالب بسته بندی‌های تقلبی بانک مرکزی از شیوه و شگردهای مجرمان در این خصوص است.

سرهنگ چولکی در ادامه ضمن توصیه به شهروندان در این خصوص تصریح کرد: مصنوعات و سکه‌های طلا را از مغازه‌های معتبر، آشنا و با اخذ فاکتور رسمی خریداری کنید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: طلا فروشی‌ها و مسئولان خرید و فروش سکه‌های بانکی توجه داشته باشند که از هر کسی این نوع منسوجات را خریداری نکنند و در صورت خرید مدارک شناسایی، آدرس و شماره تماس را حتماً از آنها دریافت کنند.