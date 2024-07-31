به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، محمدرضا بختیاری معاون حقوقی و بین الملل باشگاه استقلال در خصوص روند مذاکرات صورت گرفته برای انتقال علی کریمی بازیکن ملی پوش باشگاه کایسری اسپور ترکیه به باشگاه استقلال توضیحاتی را ارائه کرد.

دکتر بختیاری در خصوص روند مذاکرات صورت گرفته با باشگاه طرف قرارداد علی کریمی توضیح داد: بر اساس تصمیم مدیریت باشگاه، بنده مامور مذاکره با باشگاه آقای علی کریمی شدم که نخستین مرحله مذاکره با باشگاه کایسری اسپور در تیر سال جاری شکل گرفت.

او افزود: بنده به عنوان نماینده باشگاه از طریق سیستم TMS که بهترین مرجع برای انجام فرایند نقل و انتقالات فوتبال حرفه‌ای است، راه‌های انتقال این بازیکن را به شکل کامل بررسی کردم که آنجا متوجه مسدود بودن پنجره نقل و انتقالاتی آن باشگاه شدم. با این وجود نخستین آفر مبنی بر علاقمندی باشگاه استقلال برای جذب این بازیکن را به باشگاه کایسری را ارسال کردیم و از آنها درخواست شد تا شرایط خود برای این ترانسفر را به صورت رسمی به ما اعلام کنند.

وی در ادامه توضیح داد: پس از گذشت ۱۰ روز و بی توجهی باشگاه کایسری، مجدداً آفر جدیدی به این باشگاه ارسال و در آن تاکید کردیم که مبلغ مورد نظرتان بابت صدور رضایتنامه آقای علی کریمی را به ما اعلام کنید تا مقدمات این انتقال فراهم شود و مذاکرات وارد فاز عملیاتی شود.

بختیاری در ادامه توضیحات خود اضافه کرد: با وجود ارسال آفر دوم و پیگیری فراوان، مجدداً با بی تفاوتی باشگاه کایسری رو به رو شدیم و در نتیجه ناچار به مذاکره تلفنی با آقای علی کریمی شدیم تا شاید راهی برای کسب نتیجه دلخواه به دست بیاوریم. آقای علی کریمی در جریان این تماس به ما اعلام کردند مدتی است مدیر تیم و مدیرفنی از باشگاه اخراج شده و فقط یک نماینده به عنوان متولی در کایسری رفت و آمد دارد که وی به زبان انگلیسی تسلط ندارد و تنها زبان ترکی بلد است و بازیکنان هم به شدت از این موضوع ناراحت هستند، از جمله خود آقای کریمی که امکان پیگیری امور مرتبط با انتقالش را پیدا نکرد و به ما اعلام کرد به واسطه این اتفاقات مکاتبات رسمی استقلال بی پاسخ مانده است.

وی افزود: در جریان گفت‌وگو با آقای کریمی با توجه به اینکه در جریان مسدود بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی کایسری اسپور بودیم، برای اینکه مشکل مرتفع شود و از آنجا که باشگاه استقلال این مجوز را به بنده داده بود که برای پیشرفت مذاکرات از هیچ اقدامی دریغ نکنیم به آقای کریمی پیشنهاد اقاله قرارداد با کایسری اسپور را دادیم تا با پرداخت وجه رضایتنامه از طرف آقای کریمی به باشگاه طرف قرارداد، امکان انتقال مهیا شود چون پنجره نقل و انتقالاتی تیم به دلیل مسائل انضباطی مسدود شده بود تا به این ترتیب ایشان به عنوان بازیکن آزاد قادر به انجام مذاکره با باشگاه دیگر شود که ایشان به ما اعلام کرد با توجه به مسدود بودن پنجره نقل‌وانتقالات این باشگاه، آنها قادر به جذب بازیکن جدید نیستند به همین خاطر وقتی نتوانند بازیکن جدید بگیرند، اجازه جدایی به من را نمی‌دهند، ایشان حتی به ما اعلام کرد سرمربی تیم تهدید کرده چنانچه تو از باشگاه جدا شوی من هم در باشگاه نمی‌مانم. از سوی دیگر چون آقای کریمی سال گذشته با این باشگاه سه ساله تمدید کرده بود جدایی و فسخ دو طرفه قرارداد برای او باشگاه طرف قراردادش به سادگی امکان پذیر نبود.

بختیاری در پایان گفت: کلیه مکاتبات عنوان شده در خصوص مذاکره برای جذب آقای علی کریمی با اسناد مکتوب قابل ارائه است. از طرفی آقای علی کریمی نیز در روند کامل این پروسه قراردارد. نکته قابل تامل اینجا بود که آقای علی کریمی هم صراحتاً عنوان کردند من خودم تمایل به حضور در باشگاه استقلال را دارم اما تا مادامی که پنجره نقل و انتقالاتی کایسری مسدود باشد و تکلیف مدیریت باشگاه روشن نشود، هیچ اتفاق مثبتی رقم نخواهد خورد.