به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای، شهادت «فؤاد علی شکر» (السید محسن) یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان و شماری از غیرنظامیان در حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت را به «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان، نیروهای حزب‌الله و خانواده شهدای این حمله تبریک و تسلیت گفت.

همچنین جهاد اسلامی تاکید کرد که اطمینان دارد لبنان و مقاومت لبنان می‌توانند مانع از اقدامات دشمن صهیونیست بشوند و این ترور مقاومت و پایداری آن را در تمامی میدان‌ها تقویت خواهد کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: تاکید می‌کنیم که ما در کنار لبنان و ملت آن در رویارویی با هرگونه تجاوز صهیونیستی خواهیم ایستاد.

کمی پیش‌تر نیز حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از شهادت «فؤاد شکر» (السید محسن) از اعضای ارشد حزب‌الله در حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت خبر داد.

همچنین حزب‌الله لبنان بر پایبندی قطعی و عزم راسخ خود نسبت به ادامه جهاد تا آزادی سرزمین‌های اشغالی و مقدسات از چنگال رژیم غاصب صهیونیستی تاکید کرد.

علاوه بر این بر اساس این بیانیه موضع سیاسی حزب‌الله لبنان نسبت به این تعرض گناه‌آلود و جنایت بزرگ فردا در جریان تشییع این شهید بزرگوار از سوی «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان مشخص خواهد شد.