به گزارش خبرنگار مهر، دور سوم از مرحله سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ پنجشنبه نوزدهم مهر برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در دیدار خارج از خانه برابر ازبکستان با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد.

دور سوم این مسابقات در حالی به پایان رسید که شاگردان امیر قلعه نویی با کسب ۷ امتیاز و به دلیل تفاضل گل پایین‌تر نسبت به ازبکستان در رده دوم جدول گروه A قرار گرفتند. ملی پوشان ایران در ۳ بازی اخیر خود ۲ بار گلزنی کردند و تاکنون گلی دریافت نکرده اند.

‌ژاپن، تیم بی رقیب آسیا

در میان ۱۸ تیم حاضر در این بازی‌ها، تیم ملی ژاپن با ۱۴ گل زده بهترین عملکرد را داشته است. این تیم علاوه بر اینکه تنها تیمی است که هر سه دیدار خود را با پیروزی پشت سر گذاشته هیچ گلی هم دریافت نکرده است تا از هر نظر، آماری درخشان از خود به جا گذاشته باشد.

بهترین خطوط دفاعی

تیم‌های ایران، عراق و ژاپن تنها تیم‌هایی هستند که تاکنون در این بازی‌ها گلی دریافت نکرده اند و از این حیث بهترین عملکرد را در خط دفاعی از خود به نمایش گذاشته اند.

کره جنوبی با یک گل خورده در رده بعدی قرار دارد و استرالیا و ازبکستان هم ۲ گل خورده در کارنامه دارند.

ژاپن (گروه C) - ۰ گل خورده

ایران (گروه A) - ۰ گل خورده

عراق (گروه B) - ۰ گل خورده

کره جنوبی (گروه B) - ۱ گل خورده

ازبکستان (گروه A) - ۲ گل خورده

استرالیا (گروه C) - ۲ گل خورده

اردن (گروه B) - ۴ گل خورده

امارات (گروه A) - ۳ گل خورده

عمان (گروه B) - ۴ گل خورده

عربستان (گروه C) - ۴ گل خورده

‌ضعیف‌ترین خطوط دفاعی

چین (گروه C) - ۱۲ گل خورده

بحرین (گروه C) - ۷ گل خورده

قرقیزستان (گروه A) - ۷ گل خورده

قطر (گروه A) - ۶ گل خورده

کویت (گروه B) - ۵ گل خورده

بهتری خط حمله

در بین ۱۸ تیم حاضر در مسابقات، ژاپن با ۱۴ گل زده بهترین عملکرد را در اختیار دارد.

ژاپن (گروه C) - ۱۴ گل زده

قطر (گروه A) - ۶ گل زده

عمان (گروه B) - ۵ گل زده

کره جنوبی (گروه B) - ۵ گل زده

ازبکستان (گروه A) - ۴ گل زده

امارات (گروه A) - ۴ گل زده

اردن (گروه B) - ۴ گل زده

ضعیف‌ترین خط حمله

در بین تیم‌هایی که ضعیف‌ترین خط حمله این مسابقات را در اختیار دارند کویت و فلسطین با یک گل زده بدترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته اند و سپس تیم‌های ایران، چین و عراق با دو گل زده، ضعیف‌ترین خط حمله مسابقات را به خود اختصاص دادند.

کویت (گروه B) - ۱ گل زده

فلسطین (گروه B) - ۱ گل زده

ایران (گروه A) - ۲ گل زده

عراق (گروه B) - ۲ گل زده

چین (گروه C) - ۲ گل زده