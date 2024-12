پژوهشگران دانشگاه شریف روی جلد معتبرترین ژورنال شیمی تجزیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، مجله Analytical Chemistry متعلق به انجمن شیمی آمریکا (ACS) که معتبرترین ژورنال شیمی تجزیه در جهان است، طرح روی جلد شماره اخیر خود را به مقاله گروه تحقیقاتی دکتر هادی پرستار شهری عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف اختصاص داد.

در این تحقیق دکتر هادی پرستارشهری، استاد دانشکده شیمی، با همکاری پروفسور فیلیپ ولر از دانشگاه علوم کاربردی مانهایم در کشور آلمان موفق به معرفی روش‌های جدیدی بر پایه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای آنالیز داده‌های پیچیده کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی تحرک یونی شدند که کاربردهای فراوانی در مطالعات متابولومیکس به‌منظور تعیین اصالت و کیفیت مواد غذایی، دارویی و پزشکی دارد. نتایج این پژوهش در مجله Analytical Chemistry به چاپ رسیده و با تصمیم هیئت تحریریه مجله، به‌عنوان طرح روی جلد شماره اخیر انتخاب شد.

این مقاله با عنوان «How Machine Learning and Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry Form an Optimal Team for Benchtop Volatilomics» از طریق این لینک در دسترس است.

نشریه Analytical Chemistry جزو انتشارات انجمن شیمی آمریکا و معتبرترین مجله شیمی تجزیه در جهان با ضریب تأثیر 8 و شاخص اچ 369 است.