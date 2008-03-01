به گزارش خبرنگار مهر، "آن جا" یکشنبه 12 اسفندماه ساعت 14:30 در خبرگزاری مهر به نمایش درمی‌آید و جلسه نقد و بررسی پس از نمایش فیلم با حضور کاهانی، سه بازیگر اصلی، فیلمبردار و تدوینگر آن برگزار می‌شود.

نمایی از فیلم "آن جا"

"آن جا" در فیلمنامه و ساختار مانند یک اثر تجربی است و به لحاظ ساختاری با "آدم" فیلم قبلی‌ این کارگردان تفاوت‌هایی دارد. در خلاصه داستان این فیلم که به صورت سیاه و سفید فیلمبرداری شده آمده است: "اگر اطراف خانه‌ام را حصار بکشی می‌روم ... حصار را برداری می‌مانم."

در "آن جا" مزدک میرعابدینی، شهرزاد سخن‌سنج، مانا ربیعی، جعفر توکلی، بابک والی، سولماز صدیق افشار و مهران احمدی بازی می‌کنند و سایر عوامل آن عبارتند از نویسنده: ع. کاهانی و م. میرعابدینی، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، صدابردار: مازیار رزاقی، مدیر تولید: حمید شیخ‌محمدی، دستیار و برنامه‌ریز: مهران احمدی و عکاس: جواد جلالی.

از خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر رسانه‌ها، منتقدان و اهالی سینما برای حضور در برنامه نمایش و نقد و بررسی "آن جا" دعوت به عمل می‌آید.