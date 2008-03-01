  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۸

"آن جا" فردا در خبرگزاری مهر به نمایش درمی‌آید

"آن جا" فردا در خبرگزاری مهر به نمایش درمی‌آید

فیلم سینمایی "آن جا" ساخته عبدالرضا کاهانی روز یکشنبه 12 اسفندماه با حضور کارگردان و عوامل در خبرگزاری مهر به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، "آن جا" یکشنبه 12 اسفندماه ساعت 14:30 در خبرگزاری مهر به نمایش درمی‌آید و جلسه نقد و بررسی پس از نمایش فیلم با حضور کاهانی، سه بازیگر اصلی، فیلمبردار و تدوینگر آن برگزار می‌شود.

نمایی از فیلم "آن جا"

"آن جا" در فیلمنامه و ساختار مانند یک اثر تجربی است و به لحاظ ساختاری با "آدم" فیلم قبلی‌ این کارگردان تفاوت‌هایی دارد. در خلاصه داستان این فیلم که به صورت سیاه و سفید فیلمبرداری شده آمده است: "اگر اطراف خانه‌ام را حصار بکشی می‌روم ... حصار را برداری می‌مانم."

در "آن جا" مزدک میرعابدینی، شهرزاد سخن‌سنج، مانا ربیعی، جعفر توکلی، بابک والی، سولماز صدیق افشار و مهران احمدی بازی می‌کنند و سایر عوامل آن عبارتند از نویسنده: ع. کاهانی و م. میرعابدینی، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، صدابردار: مازیار رزاقی، مدیر تولید: حمید شیخ‌محمدی، دستیار و برنامه‌ریز: مهران احمدی و عکاس: جواد جلالی.

از خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر رسانه‌ها، منتقدان و اهالی سینما برای حضور در برنامه نمایش و نقد و بررسی "آن جا" دعوت به عمل می‌آید.

کد مطلب 647625

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها